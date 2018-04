În vreme ce rușii care ar fi fost otrăviți la ordinele Moscovei în Marea Britanie s-au însănătoșit, Sputnik publică un comentariu extrem de interesant, abordând situația dintr-un unghi cât se poate de neașteptat. O fi propagandă rusească, n-o fi, trebuie, însă să recunoaștem că perspectiva este cât se poate de originală.

Pe scurt, Sputnik vorbește despre faptul că două seriale care sunt transmise în Marea Britanie – Homeland și Strike Back – au avut, în episoadele transmise în preajma declanșării scandalului cu așa-zisa otrăvire, poveșți foarte asemănătoare.

Tema centrală a ultimului sezon Strike Back este povestea unui om de știință rus care și-a dedicat viața dezvoltării gazului Novichok. Exact gazul care se presupune că a fost utilizat pentru a-i otrăvi pe cei doi Skripal.

În serial, chimistul rus fabrică gazul Novichok într-un laborator secret pentru soția unui terorist internațional, care intenționează să îl vândă FSB. “Când agenții ruși ajung la laborator, echipa anti-tero oprește complotul și salvează situația, omorându-i pe toți rușii și distrugând triumfător laboratorul”, scrie Sputnik.

În ceea ce privește serialul Homeland, ultimele episoade au inclus personaje și scenarii care seamănă cu modul în care a fost mediatizat cazul Skripal.

În episodul de deschidere, un trădător guvernamental este asasinat, otrăvit cu un agent chimic. Deși inițial nu este clar cine sunt vinovații, în episoadele care au fost difuzate pe 4 martie (în ziua în care au fost găsiți cei doi Skripal, tată și fiică) și pe 11 martie, devine clar că o unitate rusească de “măsuri active” s-a aflat în spatele otrăvirii.

O săptămână mai târziu, asasinii ruși revin, ucigându-și propriul agent de informații care dezertase în Occident. În cele mai recente episoade, un agent al FBI, care a fost “convertit” de serviciile de informații rusești, este demascat de eroul american, care îl intoxică pentru a-l face să creadă că va muri și să-l oblige să mărturisească.

“Episodul difuzat pe 8 aprilie îl arată pe agentul FBI revenit în spital, iar asasinul rus cere superiorilor săi să atace spitalul pentru a ajunge la agent. În aceeași zi, presa britanică a anunțat că familia Skripal, care era încă în spital, a fost atât de înspăimântată de asasinii ruși, încât li s-au oferi noi vieți și identități noi în America”, se mai arată în comentariul agenției rusești.

Viața bate filmul? Posibil, dar atunci când sunt prea multe coincidențe, trebuie să-ți amintești Regula 39 a lui Leroy Jethro Gibbs (din serialul NCIS): «There is no such thing as coincidence».