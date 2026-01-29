Cadouri de Ziua Îndrăgostiților cu reduceri de până la 70% la Aurora Multimarket

Luna iubirii vine cu surprize speciale în toate magazinele Aurora Multimarket. În această perioadă, clienții sunt invitați să descopere campanii dedicate Zilei Îndrăgostiților, cu reduceri atractive și idei de cadouri pentru toate gusturile și bugetele.

Promoții speciale pentru momente trăite în doi

Pentru că unele lucruri sunt mai frumoase atunci când sunt împărtășite, Aurora Multimarket vine cu o ofertă dedicată cuplurilor. Până pe 15 februarie, clienții pot beneficia de 50% reducere la a doua cană sau farfurie din colecția de Valentine’s, o ocazie perfectă de a alege un cadou pentru tine și unul pentru persoana iubită.

Și surprizele nu se opresc aici. În perioada 9 – 22 februarie, parfumurile selectate beneficiază de reduceri de până la 70%, fiind o alegere inspirată pentru cei care doresc să ofere un cadou elegant.

Idei de cadouri pentru Ea și pentru El pe care le găsești în magazinele Aurora Multimarket

Pentru cei romantici, Ziua Îndrăgostiților începe cu o cină la lumina lumânărilor și o masă pregătită cu grijă. Lumânările parfumate, cănile și farfuriile tematice, alături de baloane decorative, creează cadrul perfect pentru momente petrecute în doi.

Pentru clipele de relaxare, serile cozy acasă capătă un plus de confort cu pături pufoase și accesorii pentru momente de liniște, răsfăț și timp de calitate împreună.

Pentru iubitorii de dulciuri, găsești ciocolată, praline și alte atenții dulci, perfecte pentru a completa orice cadou și a transforma ziua într-un moment memorabil.

Pentru iubitoarele de gătit, dragostea se exprimă prin deserturi făcute în casă. Formele de copt cu tematică romantică, accesoriile pentru decorat prăjituri și esențele aromate, sunt toate disponibile la Aurora Multimarket gata să transforme fiecare rețetă într-un gest plin de afecțiune.

Aurora Multimarket rămâne destinația ideală pentru cumpărături inteligente, cu prețuri accesibile, o gamă variată de produse și promoții constante, adaptate fiecărei perioade din an.

Aurora Multimarket – Produse accesibile pentru casa și sufletul tău!



Unde ne găsești?

Aurora Multimarket este mai aproape de tine ca oricând, cu 64 de locații în toată țara! Vino în magazinele noastre din Bacău:

 Strada Republicii, Nr.74

 Strada Republicii, Nr.40, Sc. C

 Strada Mioriței, Nr.74

Program:

 Luni – Duminică: 08:00 – 20:00