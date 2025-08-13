Bunuri furate, recuperate de polițiști în urma unor percheziții la Ghimeș-Făget

Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au recuperat în totalitate mai multe bunuri furate din locuințele a doi localnici, în urma unor percheziții domiciliare efectuate pe 12 august a.c.

În urma cercetărilor, s-a stabilit că, în perioada 25 iulie – 4 august, trei bărbați, cu vârste cuprinse între 16 și 31 de ani, ar fi pătruns fără drept în imobilele unui bărbat de 38 de ani și ale unei femei de 51 de ani din comuna Ghimeș-Făget, de unde ar fi sustras bunuri în valoare de aproximativ 1.500 de lei, un telefon mobil de 500 de lei și un card bancar.

De asemenea, aceștia ar fi încercat să fure bunuri și din locuința unei femei de 83 de ani.

Bunurile sustrase au fost recuperate integral, iar în baza probatoriului administrat, polițiștii au reținut cei trei suspecți pentru 24 de ore. Ulterior, aceștia au fost prezentați instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.