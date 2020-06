Aproape în fiecare an, pe perioada verii, Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte din Bacău este supraaglomerat, mai ales de venirea cetățenilor plecați la muncă în străinătate. La fel și cel dedicat permiselor de conducere auto sau actelor de identitate. Prin urmare, birourile sunt suprasolicitate de numărul mare de solicitări.

Neajunsul este dublat acum, în perioada pandemiei de coronavirus, când programările se fac numai online. Din păcate, prea puțină lume este familiarizată cu folosirea tehnologiilor IT, mai ales dacă vorbim de oameni mai în vârstă. Este și cazul lui Laurențiu Ocheană, pensionar din Bacău, care, acum, este nevoit să-și preschimbe permisul auto și pașaportul. „Este foarte complicată programarea asta online. E stresant, rău de tot. La permis, m-au programat acolo, la sediul lor, dar pentru pașaport, m-au trimis acasă, ca să accesez nu știu ce”, spune pensionarul.

„Programați … să-și bată joc cineva de noi, să ne chinuie”

De altfel, tot mai mulți oameni se plâng că este foarte dificil pentru ei, mai ales pentru cei care nu au un calculator sau un telefon mai deștept, nici măcar nu și-au făcut o adresă de email, pentru simplul motiv că nu știu să lucreze pe internet. „Cineva câștigă din chestia sta? Nu-mi dau seama. Până la urmă nu am reușit pentru pașaport, o să mă duc mâine din nou.

De trei zile încerc și nu reușesc, am ajuns la sediul pașapoarte și…nu apăream pe listă, când era să mă strige omul ăla de la intrare. Prima dată am crezut că am greșit și am făcut din nou, dar mi-a zis cineva că se întâmplă des așa ceva. Intenționat sau nu, dar trebuie făcut ceva cu asta. Parcă suntem programați să-și bată joc cineva de noi, să ne chinuie”, se plâng oamenii.

„Aricii” de la Evidența Populației

Problema numelor care nu se regăsesc pe lista portarului de la ușa Serviciului de Pașapoarte (și a Evindenței Populației, aflată în același sediu) a mai fost sesizată și de alte persoane care, culmea!, urmaseră procedura rezervării online, unii chiar cu 2-3 săptămâni înainte.

„Am avut programare pentru schimbarea actului de identitate. Am ajuns chiar mai devreme cu 20 de minute și, deși eram programată la primele ore, nenea de la poartă tot striga alte nume, care trebuiau să intre cu mult după mine sau care nici nu erau pe listă. Până când i-am arătat dovada că am programare. Iar când ajung la biroul unde se fac fotografii pentru noul act, angajata de acolo, evident, m-a luat peste picior, reproșându-mi că am … întârziat.

Oare când vor dispărea toți «aricii» ăștia care, de fapt, uită că lucrează cu oamenii, plătiți fiind din taxele încasate de la noi?”, se întreabă o băcăuancă la fel de nemulțumită.

Distanțare socială – ioc

Și mai revoltătoare este lipsa distanțării sociale din fața instituției, oamenii stând – spun nemulțumiții – „îngrămădiți ca oile, unul lângă altul”, mulți dintre ei fără a purta masca de protecție, evetual, trasă sub bărbie. Situație care, în mod evident, nu mai justifică necesitatea programării online.

„Te îmbolnăvești de inimă. Poate și de coronavirus. Se stă în parcarea din fața Pașapoartelor, unul peste altul. Cineva care nu locuiește în Bacău și vine de la zeci de kilometri, cum se programează, dacă nici nu are calculator sau așa ceva”, spun oamenii.

Totul e normal, funcționează

Responsabilii Prefecturii Bacău, instituția căreia îi este subordonat Serviciul Pașapoarte, spun că, dimpotrivă „programările la cele două servicii publice comunitare se fac în baza unui soft național și care funcționează. A fost testat împreună cu șefii serviciilor”.

„Este necesar ca cetățenii să citească toate instrucțiunile care sunt postate pe site și să parcurgă toți în derularea procesului de programare, până se afișează că este confirmată programarea. Apreciem interesul cetățenilor și se fac toate eforturile pentru soluționarea cererilor acestora. Apelăm la calm și înțelegere, astfel încât și în această perioadă, cu respectarea întocmai a instrucțiunilor puse la dispoziția solicitanților pe site, activitatea să se desfășoare normal”, ne-au transmis reprezentanții Prefecturii.