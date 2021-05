• zeci de pui de-o zi, morți, în gospodăria unui fermier • gospodarul reclamă o posibilă vină a vânzătorului • specialiștii veterinari infirmă existența virusului gripei aviare, indicând „o cauză tehnologică”

Un gospodar din Buhoci reclamă că, recent, a achiziționat niște pui de o zi, de găină, de la un magazin de specialitate din cartierul Șerbănești, Bacău. Nimic neobișnuit, până acum. Doar că micile păsări au început să piară, din motive necunoscute fermierului. „Am luat vreo 40 de pui și, din prima noapte, au început să moară. Mai mult de un sfert, s-au dus, într-o singură zi. Am luat de la ei tot: pui, vitamine, garaje. Am respectat totul, ca la carte. Doar sunt agricultor și cu asta mă ocup.

Mi-am stricat confortul de acasă și am ținut puii în baie, unde să nu fie curenți de aer. Le-am pus bec dintr-acela cu infraroșu, așa cum se face pentru puii mici, am asigurat spațiu suficinet, le-am dat numai apă de izvor, hrană după rețeta celor de la magazin, și vitamine, tot de la ei”, explică Silviu Iacobeanu, gospodarul din Buhoci. Îngrijorat, omul s-a îndreptat către magazinul de unde cumpărase marfa, dar vânzătoarele l-au direcționat către conducerea firmei. „Am sunat la sediu și, de acolo, o doamnă impertinentă total mă trimitea la magazin, deși i-am zis că am făcut asta, încă din prima. Apoi mi-a spus că mă pot duce unde vreau eu, că pe ea nu o interesează. De când am luat puii, tot mor, dintre ei. Le pun cruce, asta e! Dar, măcar să știe lumea cum stau lucrurile”, spune omul.

Pe fir, au intrat și veterinarii

În speranța că va mai putea salva măcar câteva dintre micile păsări, bărbatul a cumpărat tratament cu antibiotice de la o farmacie veterinară. De acolo, a aflat că nu este singurul căruia i s-a întâmplat să-i moară puii, ci au mai fost persoane care au reclamat că au cumpărat din aceeași sursă și au pățit la fel. Între timp, acesta a anunțat autoritățile sanitar-veterinare pentru a recolta probe de la puii morți, demers indicat mai ales când se petrec astfel de evenimente fără o explicație logică. De reținut că, în această perioadă, Direcția Sanitară Veterinară Bacău a instituit măsuri restrictive pentru comerțul de păsări, în contextul identificării, la nivel național, a virusului influienței aviare la păsările domestice. Ceea ce înseamnă că, pentru o perioadă de 30 de zile, este suspendat comerțul (ambulant și cel prin intermediari) de păsări, atât a puilor de o zi, cât și a păsărilor de reformă, din toate speciile. Interdicția este atât pentru magazinele care comercializează pui de o zi, cât și pentru fermierii din industria avicolă sau mijlocitorii de afaceri, care au activități de intermediere în vederea comercializării directe către crescătorii de păsări particulari. Potrivit veterinarilor băcăuani, „comercializarea va fi efectuată doar de către fermele comerciale autorizate, cu păsări a căror stare de sănătate este atestată”.

Alarmă falsă

Am solicitat detalii despre caz de la responsabilii DSV Bacău. Aceștia ne-au confirmat că a fost primită o sesizare telefonică din partea unui cetățean din Buhoci, prin care reclama decesul unei părți din puii de o zi pe care pretinde că i-a cumpărat de la un magazin se profil din Șerbănești. Potrivit legislației în domeniu, dacă se va constata că păsările moarte au avut virusul gripei aviare, păgubitul poate fi despăgubit, însă de stat, și nu de comerciant. Doar că, din răspunsul celor de la Direcția Sanitară Veterinară rezultă că, în speță, nu ar fi vorba despre gripa aviară, rezultalele de laborator fiind negative.

Din aceeași sursă, am aflat că puii de o zi sunt foarte sensibili, atât la transport, cât și la condițiile de temperatură, furaj, apă etc, problema sesizată ținând, cel mai probabil, de tehnologia de lucru, în niciun caz, nu este … infecțioasă. În plus, potrivit veterinarilor, la momentul verificărilor, când au fost prelevate și mostre, „puii erau în cutie de carton, îngrămădiți”. În aceste condiții, fermierul v-a rămâne, cel mai probabil, cu paguba.