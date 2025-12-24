Bucuria darului, adusă de polițiști în Ajunul Crăciunului, la Luizi Călugăra

În Ajunul Crăciunului, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Luizi Călugăra au ales să îmbrace spiritul sărbătorilor în fapte. Cu inimile deschise și brațele pline de daruri, aceștia au trecut pragul unor familii din localitate, aducând nu doar pachete, ci și emoție, speranță și zâmbete.

Copiii au fost cei care au primit cu cea mai mare bucurie darurile oferite de polițiști. Ochii lor luminoși și râsetele sincere au transformat câteva clipe obișnuite într-un moment de sărbătoare adevărată, în care magia Crăciunului a prins viață.

Dincolo de gestul material, întâlnirea a fost o lecție de omenie. Cei mici au înțeles că Sărbătoarea Nașterii Domnului înseamnă mai mult decât daruri – înseamnă speranță, bucurie și lumină, dar și grija față de aproapele nostru.

Prin această inițiativă, polițiștii din Luizi Călugăra au arătat că sunt parte din comunitate și că, dincolo de misiunile zilnice, rămân alături de oameni, mai ales în momentele care contează cu adevărat.