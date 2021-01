În copilărie, întrebarea “Ce te faci când vei fi mare?” era la ordinea zilei. Pentru unii era clar, însă alții erau într-o continuă căutare de posibile răspunsuri, schimbându-le de la o lună la alta. Ei bine, pentru copiii din ziua de azi care se confruntă cu această întrebare, există o soluție (ușor accesibilă) pentru a-și găsi răspunsul personal: proiectul ”Ziua Ștafetei”, organizat de „Terre des hommes”, care te pune față în față cu specialiști din diverse domenii, și, implicit, cu secretele diferitelor meserii de care te-ai putea simți atras.

Am avut ocazia să particip și eu la un astfel de eveniment, spre sfârșitul lui 2020, pe Zoom, și pot spune că a fost una dintre deciziile bune pe care le-am luat în acest an. Am aflat de această activitate prin intermediul doamnei profesoare de jurnalism de la Palatul Copiilor Bacău, Laura Huiban, care ne îndrumă săptămână de săptămână prin lumea redactării și a informării. Mentorul din cadrul ediției a fost Ovidiu Vanghele, jurnalist de investigație, cu experiență de peste 18 ani în domeniul presei. Din parcursul său profesional, am învățat că nici nu trebuie să ai, neapărat, o idee clară despre cariera pe care vrei să o urmezi, căci, în final, viața te duce pe drumul potrivit. De exemplu, acesta a început Facultatea de Drept, după care a renunțat și a lucrat în domeniul jurnalismului, în instituții de presă importante precum Mediafax sau Pro TV (la emisiunea “România, te iubesc!”).

Din discuția purtată cu el, alături de colegii mei de la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău și de alți elevi din țară, am aflat că “pentru a fi jurnalist, trebuie să fii deschis, asumat, tenace, să ai timp, să fii atent, responsabil, și, cel mai important, să te super-verifici.” O știre este ceva ieșit din comun, din punctul de vedere al regulilor (aici Consituția jucând un rol important în cunoașterea regulilor unei țări), ceva de interes public,

Un alt aspect important este felul în care procedăm atunci când cineva este vinovat, iar noi vrem să scriem despre acest lucru. ”Întotdeauna să cerem un punct de vedere al celui pe care îl acuzăm.(…) Nu sunt obligat să obțin un răspuns, ci să îi ofer șansa să mi-l dea.” De asemenea, orice jurnalist are nevoie de experți, în cazul în care are de-a face cu un domeniu pe care nu-l stăpânește, de exemplu arheologia, medicina sau regulamentul unei competiții sportive.

Întrebat de ce ar recomanda sau nu meseria de jurnalist unui elev, Ovidiu Vanghele a spus că singura circumstanță în care nu recomandă această profesie cuiva este situația în care persoana nu are niciun fel de chemare pentru acest domeniu. Dar dacă elevul are o pasiune pentru așa ceva, este un motiv în plus să aleagă această cale. ”E foarte fain să fii în postura omului care își hrănește semenii cu mâncare bună pentru creier. A fi un om informat este exact ca atunci când ești sătul. Informația mincinoasă e ca mâncarea expirată. Trebuie să luptați ca generația voastră să rămână ne-intoxicată la cap!” Această comparație mi s-a părut foarte interesantă și sugestivă, și m-a făcut să privesc meseria de jurnalist într-o lumină și mai bună.

Un alt lucru care mi-a plăcut a fost că atât la final, cât și la început participanții au fost încurajați să se prezinte, să pună cât mai multe întrebări și să rezume în câteva cuvinte ce au învățat pe parcursul celor două ore ale întâlnirii.

Această activitate a fost una inedită, și o recomand acelor copii care își pun întrebări, cercetează, visează, creează și… le e mai greu și să își găsească drumul. ”Ziua Ștafetei” vine precum un felinar în întuneric, iar dacă ați ratat întâlnirea din 2020 – nu-i nimic, acest eveniment are loc anual!

Daria Humă, clasa a VII-a, elevă la Școala Gimnazială „Constantin Platon” și la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău