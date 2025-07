Brioșa Mov, o poveste cu suflet…dulce de tot

Când vorbești de lumea dulciurilor, al prăjiturilor, al torturilor, nu ai cum să nu te gândești la copilărie. Oricum ai fi, tânăr, adult, bunic, mai glumeț sau mai intransigent, atunci când ți se pune în față un dulce, ești transportat automat în lumea copilăriei. Mai ales când produsele respective respectă toate standardele de calitate. Iar lumea copilăriei am descoperit-o de curând la Brioșa Mov.

Brioșa Mov nu este doar o cofetărie. Este mult mai mult decât atât, iar acest lucru ne-a fost prezentat la justa lui valoare de către Alexandra Pascariu, administrator Brioșa Mov.

„Brioșa Mov este mai mult decât o cofetărie – este un vis devenit realitate, născut din prietenie, pasiune și dorința sinceră de a aduce bucurie prin dulciuri create cu suflet. Eu și prietena și asociata mea, Mateea (Mateea Bernevic, n.r.), am decis să preluăm această afacere cu gândul de a construi ceva frumos, durabil și autentic, în orașul nostru, Bacău – a explicat pentru început Alexandra Pascariu. Am fost sprijinite trup și suflet de soții noștri, care au crezut în visul nostru și ne-au încurajat la fiecare pas. Ne-am dorit să clădim ceva cu adevărat special, nu doar pentru noi, ci și pentru viitorul copiilor noștri, care sunt inspirația noastră zilnică. Pentru ei și pentru toți copiii care ne trec pragul, am creat un spațiu cald, prietenos și, mai ales, sigur – unde dulciurile sunt așa cum ar trebui să fie: curate, naturale și pline de gust.”

Apoi, așa cum este și firesc, Alexandra ne-a vorbit despre produsele Brioșa Mov:

„La Brioșa Mov nu folosim premixuri, conservanți sau compromisuri. Fiecare tort, fiecare prăjitură este realizată artizanal, cu migală, răbdare, pasiune și multă iubire. Ne dorim să readucem gustul copilăriei și gustul de acasă, acele arome simple și autentice care ne-au marcat cele mai frumoase amintiri.

Punem mare accent pe calitate, dar și pe estetică – vrem ca fiecare desert să arate ca o operă de artă, dar mai ales să impresioneze prin gust. Credem cu tărie că un desert bun nu trebuie doar să arate bine, ci să spună o poveste, să transmită emoție.

Și poate cel mai frumos compliment pe care îl putem primi este zâmbetul unui copil care gustă dintr-o prăjitură făcută de noi. Atunci știm că tot efortul nostru are sens.”

Și dacă am vorbit de copilărie și gustul ei, trebuie spus că la Brioșa Mov întâlnim și bunătate, și compasiune. Produsele de aici, fiind natural, au termen de valabilitate redus. Iar în cazul în care acestea se apropie de expirare – ce-i drept un lucru rar întâlnit, acestea sunt donate oamenilor care și le-ar fi dorit. Și trebuie să subliniem și o poveste, a cozonacilor de Paște, când cei de la Brioșa Mov au făcut 150 de cozonaci pe care i-au dăruit vecinilor, unor copii din familii defavorizate din Izvoare și la o mănăstire.

Așa că, concluzia ce urmează, subliniază perfect starea de la Brioșa Mov.

„Brioșa Mov este proiectul inimilor noastre. Este despre curaj, prietenie, familie și dorința de a oferi ceva frumos comunității din care facem parte. Visăm ca în fiecare zi să fim mai buni, să inovăm, dar să păstrăm mereu acea esență care ne definește: gustul de acasă. Vă așteptăm cu drag să ne treceți pragul și să descoperiți ce înseamnă cu adevărat o prăjitură făcută din suflet”, a încheiat Alexandra Pascariu.

Brioșa Mov, str. Mioriței nr. 10

Conturi Brioșa Mov pe facebook, instagram și tik tok

Pentru comenzi: 0786 551 330

Alte informații pe briosamov.ro