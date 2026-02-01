Braconaj pe gheață, depistat pe lacul Lilieci

Reprezentanții CRE Natura Bacău au anunțat că, în urma unei patrule desfășurate ieri, a fost surprins un act de braconaj în coada lacului Lilieci. Un individ a fost observat în timp ce introducea plase de pescuit pe sub stratul de gheață.

Potrivit sursei citate, până la traversarea râului Bistrița, persoana în cauză a reușit să fugă de la fața locului, fără a-și recupera însă întreaga captură.

În zonă au fost descoperite două plase, cu o lungime totală de aproximativ 50 de metri, din care au fost eliberate trei exemplare de știucă, fiecare cântărind aproximativ 2 kilograme.

Anterior acestui incident, la barajul Gârleni a fost identificat un pescar care utiliza unelte de tip „mirese”, metode interzise ce afectează grav puietul piscicol.

Reprezentanții CRE Natura Bacău au precizat că luna ianuarie se încheie cu activitate intensă pe teren. În cazul lacurilor Bacău și Galbeni, echipele de monitorizare sunt prezente zilnic, fără a fi semnalate tentative de braconaj sau alte incidente deosebite.