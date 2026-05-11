Boxele date prea tare pot fi confiscate la petrecerile în aer liber

Pe fondul creșterii numărului de persoane care aleg să își petreacă timpul liber în aer liber, autoritățile atrag atenția asupra respectării normelor de conviețuire socială și a liniștii publice în zonele de agrement, picnic sau grătar.

Reprezentanții instituțiilor de ordine publică reamintesc că folosirea boxelor sau a altor dispozitive audio la volum ridicat poate constitui contravenție, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Potrivit legislației în vigoare, tulburarea liniștii persoanelor aflate în spațiile publice prin muzică la intensitate mare, strigăte sau larmă poate fi sancționată cu amendă contravențională. De asemenea, conform OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, pot fi dispuse măsuri complementare, inclusiv confiscarea aparaturii audio utilizate la săvârșirea faptei.

Autoritățile recomandă cetățenilor să adopte un comportament responsabil în timpul ieșirilor la picnic sau grătar, prin menținerea unui volum redus al muzicii, evitarea consumului excesiv de alcool și a comportamentelor agresive, precum și prin păstrarea curățeniei în zonele de relaxare.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să utilizeze focul doar în spațiile special amenajate, să supravegheze permanent grătarul sau focul deschis și să evite aruncarea mucurilor de țigară în zone cu vegetație uscată, pentru prevenirea incendiilor.

„Respectul față de cei din jur contribuie la menținerea unui climat civilizat și la evitarea sancțiunilor”, transmit reprezentanții autorităților, care îi îndeamnă pe oameni să se bucure de timpul liber în mod responsabil.