Box: CNOPJ Bacău coordonat de Relu Auraș își încarcă bateriile în Onești

În box, medaliile se obțin, evident, grație pumnilor. Dar nu numai! Pe lângă forța și rapiditatea loviturilor e nevoie de rezistență. Rezistență fizică și mentală. Și de o voință de fier, antrenată în condiții de dificultate la nivel superior.

În drumul lor către medaliile viitoare, boxerii Centrului Național Olimpic de Pregătire pentru Juniori antrenați de coordonatorul Relu Auraș și de Silviu Pradaiș și Răzvan Covaci trag din greu la baza sportivă CSM Onești.

Și, pentru a râde mai târziu, parcurg zilnic, de multe, foarte multe ori, caznele de pe Perchiului, sau, așa cum îl cunosc tinerii pugiliști, Dealul Plângerii. De altfel, de-a lungul anilor, multe dintre reușitele internaționale ale boxerilor tricolori antrenați de Relu Auraș au avut ca principal punct de trecere și… întrecere, cocheta bază sportivă CSM Onești, cu toate „anexele” sale, inclusiv… Dealul Plângerii.

Pe lângă antrenamentele de rezistență, programul zilnic include ședințe de pregătire specifică, discuții tematice, dar și generale între antrenorul Relu Auraș și sportivi, plus inerentele reprize de refacere și relaxare în piscina în aer liber a complexului sportiv oneștean.

„Ca întotdeauna, aici, la cocheta bază sportivă CSM Onești am găsit condiții de pregătire, dar și de masă și de cazare excelente, care ne permit să încărcăm cât mai bine bateriile pentru competițiile viitoare. Suntem încrezători că și rezultatele vor fi pe măsură”, a declarat coordonatorul CNOPJ Bacău, Relu Auraș.