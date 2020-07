Cu toții suntem cu ochii în patru după noutăți, iar când le găsim le apreciem și unii dintre noi chiar devenim fani. Despre o astfel de situație vorbim astăzi, după ce am descoperit în Parcul Cancicov clătităria Botticelli. Cu un aer boem, am aflat de la proprietarul afacerii, Luca Zufu, că Botticelli este practic o franciză după renumitul brand din Franța.

Am un văr în Franța și când am fost în vizită am descoperit această idee și mi-a plăcut foarte mult. Așa că de la ei am luat logistica, sisteme, proceduri, strategii de marketing, rețete… Am plătit la ei această franciză și în continuare avem un plan de dezvoltare pe toată România”, a explicat Luca Zufu.