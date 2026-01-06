Solemnitatea Botezul Domnului încheie timpul liturgic al Crăciunului și deschide Timpul de peste An. După Crăciun și Epifanie, și Botezul Domnului este una dintre sărbătorile care celebrează manifestarea Domnului. Această sărbătoare face trecerea de la viața ascunsă la misiunea publică a lui Isus.

Isus își începe activitatea publică la Iordan. El se așază în rând cu păcătoșii pentru a primi botezul lui Ioan, se face ultimul dintre toți. Și intră în lume prin punctul cel mai de jos, pentru ca nimeni să nu-l simtă departe.

Iordanul este punctul cel mai de jos al țării, la aproximativ 400 de metri sub nivelul mării. Alegând să înceapă de aici viața sa publică, Isus s-a coborât din înălțimea cerului până în abisul cel mai profund pentru a arăta că vrea să mântuiască pe orice om, chiar și pe cel mai decăzut. Dumnezeu nu uită și nu abandonează pe nici unul dintre fiii săi.

Isus nu avea nevoie de botezul lui Ioan pentru că acest botez era o chemare la convertire, iar Isus nu avea nevoie de pocăință. Cu toate acestea, El vine la Ioan. La început, Ioan se împotrivește, dar Isus insistă.

Dacă Isus nu avea nevoie de acest botez, de ce l-a primit?

În primul rând, acceptând botezul lui Ioan, Isus confirmă că tot ceea ce a spus și a făcut Ioan a fost o pregătire pentru venirea sa. Astfel că Botezul lui Isus acționează ca o punte între profeții Vechiului Testament (dintre care Ioan a fost ultimul) și timpul de har al Noului Testament.

În al doilea rând, atunci când Isus a intrat în apele Iordanului, el a sfințit apa și a revărsat harul său făcând din toate apele izvor de mântuire.

Și în al treilea rând, Botezul lui Isus a fost o epifanie, un moment de manifestare. „În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui, sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a fost din cer: Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea”. Botezul lui Isus a fost o modalitate prin care Tatăl l-a prezentat lumii pe Fiul său.

Să ne gândim în această duminică la botezul nostru și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că prin acest sacrament am devenit copiii săi.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă