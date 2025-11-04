Borsetă cu acte și bani, recuperată cu ajutorul unui jandarm din Gruparea Mobilă Bacău

Un gest de responsabilitate și spirit civic a readus liniștea unei persoane din Bacău, după ce aceasta și-a pierdut borsa cu acte, bani și telefon într-un autobuz.

Plutonier adjutant șef Ciurcanu Liviu, din cadrul Grupării Mobile Bacău, aflat în timpul liber, a observat borseta și a intervenit prompt. Datorită atenției și implicării sale, proprietarul și-a recuperat bunurile în mai puțin de o oră, evitând un inconvenient major și pierderi importante.

„Datoria noastră este aceea de a fi alături de oameni, oricând și oriunde. Este o datorie care nu se termină odată cu încheierea unei misiuni, ci rămâne vie în fiecare dintre noi, zi și noapte. Așa am jurat, atunci când am rostit jurământul militar”, a declarat plutonierul adjutant șef Ciurcanu Liviu.

Incidentul nu este o excepție, ci reflectă dedicarea celor care aleg să servească comunitatea. Cu aproape 27 de ani de activitate în jandarmerie, plutonierul adjutant șef Ciurcanu rămâne un exemplu de profesionalism și implicare civică, demonstrând că datoria față de oameni nu se încheie niciodată.