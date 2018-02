Blocurile aflate în clasa întâi de risc seismic din Bacău – celebrele blocuri de pe Mărășești, cu bulină roșie – vor intra cât de curând în renovare. Primarul Necula a dezvăluit că pentru cele cinci imobile sunt necesare 33 de milioane de lei, 80% din bani de la bugetul de stat și 20% de la autoritatea locală. În ședința de miercuri s-a aprobat documentația tehnico-economică faza DALI și a început executarea proiectului tehnic. Proiectarea este prevăzută să dureze trei luni, după care se vor face licitațiile. Se preconizează că în maxim un an jumătate – doi ani, blocurile să fie consolidate. Pentru patru dintre blocuri se va interveni doar pe structura de fundație, la al cincilea, cel cu numărul 4, fiind necesară și intervenția în apartamente. Locatarii vor plăti lucrările de reconsolidare în rate pe 25 de ani, fără dobândă. 30 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.