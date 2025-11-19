Biletele de tratament pentru seria XVIII/2025, disponibile de joi la Casa de Pensii Bacău

Casa Județeană de Pensii Bacău aduce la cunoștința pensionarilor și asiguraților care au depus cereri pentru acordarea unui bilet de tratament în luna decembrie 2025 că, începând cu data de 20 noiembrie 2025, instituția noastră va distribui biletele aferente seriei XVIII din anul 2025, cu data de intrare în stațiune începând cu 04 decembrie 2025.

Pentru această serie, Casa Județeană de Pensii Bacău a primit bilete atât în stațiunile unde Casa Națională de Pensii Publice deține baze proprii de tratament, cât și în cele pentru care există contracte de furnizare de servicii.

Stațiunile disponibile sunt: 1 Mai, Amara, Buziaș, Căciulata, Covasna, Felix, Herculane, Lacu Sărat, Neptun, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Sărata Monteoru, Tușnad și Vatra Dornei.

În total, pentru seria XVIII, instituția a primit 110 bilete de tratament, dintre care: 62 de locuri au fost alocate automat pe baza cererilor depuse; 48 de locuri sunt disponibile în stațiunile: 1 Mai, Amara, Buziaș, Căciulata, Covasna, Lacu Sărat, Neptun, Nicolina, Olănești și Pucioasa. Persoanele repartizate sunt rugate să își ridice biletele în perioada 20 – 26 noiembrie 2025.

Pentru eliberarea biletului de tratament, titularul trebuie să prezinte biletul de trimitere emis de medicul de familie sau medicul specialist. Beneficiarii unui bilet în regim de gratuitate, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap, vor prezenta: certificatul de încadrare în grad de handicap; biletul de trimitere de la medicul de familie sau specialist; „Programul individual de reabilitare și integrare socială” – în original și copie –, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Adulți. Pentru informații suplimentare, beneficiarii se pot adresa Casei Județene de Pensii Bacău.