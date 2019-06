Cu același slogan pe care l-a ales când s-a deschis pentru prima oară pe piața băcăuană, Bijuteria GIULIA s-a reinventat, iar povestea de succes merge mai departe tot pe principiul „Cu noi începe primul pas în doi”. Un pas în doi împreună cu o afacere care acum s-a înnoit, s-a reorientat spre nevoile clienților, s-a adaptat cerințelor și tendințelor acestui tip de business.

Un magazin care oferă bijuterii unice, din aur și, mai nou, și din argint, atât pentru tinerii care își doresc cele mai frumoase verighete de nuntă, pentru femei și bărbați, cât și pentru… copii. O gamă variată de produse, atent confecționate de producătorul Coriolan, cea mai bună fabrică românească în materie de verighete, este oferită la vânzare într-o prezentare modernă, într-un concept nou, care practic a schimbat în totalitate interiorul magazinului de pe strada Mihai Viteazu nr. 1 din Bacău. Tot aici, atunci când aveți nevoie de reparații, Relu Bala, bijutier cu o experiență de peste 40 de ani, face minuni pentru orice bijuterie.

„Avem un nou look, am vrut să aducem mai multă eleganță în magazinul nostru, să ne schimbăm stilul, să depășim bariere, să modificăm complet ceea ce a fost până acum. Am simțit asta, am simțit nevoia de a respecta clientul, în primul rând. După ce am adunat experiență, asta am vrut să facem acum. Să fim mai aproape de publicul nostru și să atragem clienți noi. Nu am fi reușit să realizăm acest proiect fără întreaga echipă care ne este alături și căreia îi mulțumesc, inclusiv firmei de construcții, firmei de mobilă, firmei de distribuție, dar și personalului meu profesionist.”

Tatiana Capșa, administratorul Bijuteriei GIULIA