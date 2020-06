După o pauză de aproape trei luni dictată de pandemia COVID-19, sportivii de performanță din natația băcăuană se vor antrena din nou în apă.

Gata cu așteptarea! Gata cu improvizațiile, gata cu antrenamentele pe uscat, gata cu nerăbdarea! După o pauză de aproape trei luni dictată de rigorile pandemiei COVID-19, Bazinul de Înot din Bacău își redeschide porțile. Iar sportivii de performanță intră din nou în apă. Mai mult ca sigur, chiar de astăzi. Respectând toate reglementările în vigoare pe care conducerea Bazinului le-a pus la punct în cele mai mici detalii: antrenamente în baza graficelor orare elaborate de antrenori și validate în consecință, triaj epidemiologic la intrare, opt sportivi (câte unul pe culoar) în bazinul mare și patru sportivi în bazinul rezervat săriturilor, distanțare la vestiare. O serie de pregătire va număra 90 de minute destinate antrenamentului propriu-zis, urmate de alte 30 de minute rezervate dezinfecției. Având în vedere programul de funcționare a Bazinului de Înot, vor fi șapte intervale orare în care înotătorii și săritorii se pot pregăti în apă.

„Noi am definitivat pregătirile încă din primele zile ale acestei luni. Am umplut din nou bazinele, am încălzit apa, am dezinfectat și ne-am dotat cu tot ce trebuie pentru a asigura triajul epidemiologic și pentru a ne conforma restricțiilor impuse de legislația în vigoare. Totodată, am solicitat cluburilor, încă de săptămâna trecută, programul de antrenament, însă aici ne-am confruntat cu o anumită lipsă de operativitate, motiv pentru care a existat această întârziere”, a declarat pentru Deșteptarea directorul Bazinului de Înot, Daniel Roșu.