Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu” marchează 35 de ani de activitate

Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu” aniversează în acest an 35 de ani de la înființare, moment care evidențiază evoluția unității de la o structură de parașutiști la una dintre cele mai performante componente ale forțelor armate române.

De-a lungul anilor, batalionul a devenit o unitate de elită, recunoscută pentru nivelul ridicat de pregătire, profesionalism și capacitatea de adaptare la misiuni complexe.

Militarii care fac parte din această structură consideră apartenența la batalion o responsabilitate importantă, dar și o realizare semnificativă în cariera lor.

Municipiul Bacău are, de asemenea, un rol important în activitatea unității, fiind locul în care militarii își desfășoară antrenamentele și pregătirea profesională.

Prezența batalionului reprezintă un motiv de apreciere pentru comunitatea locală, care găzduiește una dintre cele mai respectate structuri militare ale Armatei Române.