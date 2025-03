Baschet/ CN Under 13 și Under 15: Bacăul respiră baschet

De vineri și până duminică, sala de sport a CN Pedagogic „Ștefan cel Mare” va găzdui o serie de meciuri oficale și amicale ale CSȘ Bacău

„La Bacău se respiră baschet”. O spune afișul manifestării și o arată, la fiecare antrenament și meci, echipele CSȘ Bacău. Dar nu numai! O pot simți toți iubitorii baschetului care vor lua în acest sfârșit de săptămână drumul Sălii de Sport a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”.

Locația va fi gazda unui triplu eveniment baschetbalistic masculin. Înainte de toate, sunt meciurile turneului 6 din cadrul Grupei N a Campionatului Național Under 13, la care participă, alături de gazdele de la CSȘ Bacău, ACS U BT Cluj Napoca 2 și CS Mureș Târgu-Mureș.

Totodată, în program figurează și restanța Campionatului Regional U15 dintre CSȘ Bacău și ACS Iris Iași, dar și o serie de partide de verificare. Prin urmare, o ocazie de neratat pentru băcăuanii care… „respiră baschet”. Și, evident, pentru fanii formațiilor locale.

Înființată în urmă cu trei ani și aflată, sezonul acesta, la prima participare în Campionatul Național, CSȘ Bacău U13, care este antrenată de Mihaela Țepeș, are la activ un loc secund, în 2024, în cadrul Campionatului Regional, competiție ce a adus junilor baschetbaliști băcăuani o serie de distincții individuale: MVP-ul turneului, cel mai bun apărător, jucător selectat în echipa ideală.

Echipa pregătită de Mihaela Țepeș a contabilizat în campionat două înfrângeri contra adversarilor din Cluj și Târgu-Mureș, iar turneul de acasă, din acest weekend, se anunță un bun prilej de a recupera din terenul pierdut.

În ceea ce o privește pe CSȘ Bacău Under 15, formația antrenată de Sorin Butnaru va fi chemată în cauză pentru restanța contra celor de la ACS Iris Iași din cadrul Campionatului Regional. Așadar, Bacăul respiră baschet. Iar publicul nu trebuie să… arunce la coș invitația din acest weekend!

Programul meciurilor de la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”

Vineri, 21 martie, ora 19.30 : CSȘ Bacău- ACS U BT Cluj Napoca 2 (Under 13)

Sâmbătă, 22 martie, ora 9.30 : ACS U BT Cluj Napoca 2- CS Mureș Târgu-Mureș (Under 13). Ora 11.30 : CSȘ Bacău- ACS Iris Iași (Under 15). Ora 13.30 : CS Mureș Târgu-Mureș- CSȘ Bacău (Under 13). Ora 15.30 : CSȘ Buzău- ACS Iris Iași (Under 15, meci amical).

Duminică, 23 martie, ora 9.00 : CSȘ Buzău- ACS Spartans Bacău (amical). Ora 11.30 : CSȘ Bacău- CSȘ Buzău (amical).