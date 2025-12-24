Bărbat reținut de polițiștii rutieri din Onești pentru 4 infracțiuni la regimul circulației

Un bărbat de 45 de ani, din comuna Berzunți, în timp ce conducea un motociclu pe DJ 117, a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar pe sensul opus de mers, de către un tânăr de 32 de ani.

Din verificările polițiștilor a rezultat că bărbatul de 45 de ani nu deține permis de conducere, iar plăcuțele montate pe motociclu aparțin altui vehicul.

Conducătorul motociclului a fost transportat la spital. Acesta avea o alcoolemie de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul de 32 de ani nu se afla sub influența alcoolului.

Polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 45 de ani, pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis, sub influența alcoolului, vătămare corporală din culpă și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat și cu numere false.

Polițiștii atrag atenția asupra obligațiilor legale ce le revin conducătorilor de vehicule de a le înscrie sau înmatricula și solicită sprijinul cetățenilor să îi sesizeze când constată încălcări ale legii, îndeosebi când observă în trafic conducători de vehicule neînmatriculate sau neînregistrate.