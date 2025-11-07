Bărbat prins transportând peste 30 kg de pește fără acte legale

Peștele a fost confiscat și distrus, iar pescarul sancționat cu 5.500 de lei



Polițiștii din Răcăciuni au oprit în trafic un bărbat care transporta o cantitate semnificativă de pește fără documente de proveniență. Marfa a fost confiscată și urmează să fie distrusă, iar pescarul s-a ales cu amendă și suspendarea activității.

La data de 5 noiembrie a.c., polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Răcăciuni au depistat, pe raza comunei Răcăciuni, un bărbat de 41 de ani, din municipiul Bacău, care transporta cu un autoturism peste 30 de kilograme de pește.

În urma verificărilor, acesta nu a putut prezenta documente legale de proveniență pentru cantitatea transportată.

La fața locului a fost solicitat sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (D.S.V.S.A.) Bacău, care au dispus confiscarea și distrugerea peștelui, întrucât acesta nu putea fi redat mediului natural și nici valorificat în condiții de siguranță alimentară.

Bărbatului i-a fost suspendată activitatea de pescuit comercial pentru 90 de zile și a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.500 de lei, conform legislației în vigoare.

Recomandări pentru protejarea resurselor piscicole:

Transportul și comercializarea peștelui trebuie să se facă numai cu documente legale de proveniență ;

Pescuitul comercial este permis doar pe baza licențelor și autorizațiilor valabile ;

Braconajul piscicol afectează echilibrul ecosistemelor și constituie faptă sancționată de lege;