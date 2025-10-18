Bărbat prins de jandarmi în timp ce spărgea geamurile unei mașini în zona gării din Bacău

În noaptea trecută, în jurul orei 01:30, un echipaj de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în patrulare în zona gării din Bacău, a auzit zgomote puternice urmate de sunete de geamuri sparte. Imediat, jandarmii s-au deplasat rapid către o parcare din apropiere, unde au surprins un bărbat care distrugea geamurile laterale, luneta și parbrizul unui autovehicul cu ajutorul unei chei de roți.

La vederea forțelor de ordine, acesta a încercat să fugă, alergând pe străzile din zonă, însă a fost prins, imobilizat și încătușat. S-a luat legătura cu dispeceratul unității pentru identificarea proprietarului mașinii, pe baza numărului de înmatriculare.

Persoana în cauză a fost condusă la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan cel Mare” Bacău, unde a declarat că se afla într-o stare conflictuală cu o altă persoană.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, iar documentele vor fi înaintate organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.