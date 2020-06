Criminaliștii băcăuani au fost chemați, joi, în jurul prânzului, la un bloc din zona Cornișa Bistriței, unde locatarii semnalaseră prezența unui corp uman, între mașini, lângă ghena de gunoi. Locul a fost imediat înconjurat de oamenii legii și împrejmuit pentru a nu se permite trecerea civililor prin zonă.

După primele constatări făcute la fața locului (poziția corpului și alte semnalmente), era vorba de un bărbat care, cel mai probabil, a căzut de la etaj.

De altfel, trupul zdrobit al victimei antrenase, în cădere, instalațiile de cablu înșirate pe lângă bloc, lovind și o mașină parcată în apropiere.

„Mașina e nouă. Chiar săptămâna trecută, am găsit-o mânjită cu cuvinte obscene, iar acum, după cum se poate vedea de la distanță, are un far lovit”, spune proprietara mașinii.

Locatarii spun că, în acel bloc, de-a lungul timpului, s-ar mai fi întâmplat cel puțin 6-7 cazuri de sinucideri prin cădere de la înălțime.

Ce spune Poliția

La data de 04 iunie a.c., in jurul orei 11.30, politistii bacauani au fost sesizati de catre un localnic de 72 de ani, despre faptul ca, in dreptul unui imobil de pe strada Cornisa se afla un cadavru. Echipa complexa, formata din politisti criminalisti, de investigatii criminale si de ordine publica au inceput imediat verificarile in acest caz. Cadavrul barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii autopsiei. Se continua cercetarile sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa.