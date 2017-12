Foștii parlamentari de Bacău Gabriel Berca și Mihai Banu au fost reținuți, ieri, de polițiști, și încarcerați în Penitenciarul Bacău, după ce au fost condamnați definitiv pentru trafic de influență. Conform unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Bacău, la dată de 14 decembrie, polițiștii Serviciului de Investigaţii Criminale au depistat și reținut un bărbat de 49 de ani, din Bacău şi unul de 67 de ani, din comună Măgura, pe numele căruia Curtea de Apel Bacău a emis mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Gabriel Berca, fost ministru de Interne, a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare, în vreme ce Mihai Banu, la o pedeapsă de 3 ani de închisoare. PUBLICITATE Berca, a fost acuzat că în perioada aprilie 2010 – ianuarie 2012, prin intermediul lui Mihai Banu (în acea perioadă deputat), ar fi pretins şi primit, atât pentru sine, cât şi pentru partidul din care făcea parte (PDL), de la afaceristul Viorel Rusu, suma totală de 185.000 euro, pentru că, în calitate de senator şi preşedinte al organizaţiei judeţene Bacău a Partidului Democrat Liberal, să-şi folosească influenţa pe lângă membri ai Guvernului, în vederea alocării unei sume de bani Primăriei Ardeoani, necesară achitării lucrărilor de construcţie executate de SC CONEXTRUST SĂ, societate al cărei asociat şi administrator este Viorel Rusu. Mihai Banu a fost acuzat de aceleaşi fapte, doar că suma pretinsă şi primită de la Rusu ar fi fost mai mare – 220.000 euro. Cei doi au fost încarceraţi la Penitenciarul Bacău. 157 SHARES Share Tweet

