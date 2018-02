Mai mulți băcăuani au descoperit, la finele săptămânii trecute, că din conturile lor de card au dispărut sume importante de bani. Unul dintre aceste cazuri îl constituie cel al unui pensionar care a descoperit, cu stupoare, că i-au dispărut 3.000 de lei din cont. A fost la bancă, unde i s-ar fi comunicat că au avut loc, în timpul nopții, trei tranzacții la Chicago. Alte informații vorbesc despre persoane care au rămas și fără 8.000 de lei, în toate cazurile fiind vorba despre tranzacții realizate la Chicago și de persoane care ar fi accesat un bancomat din zona Parcului Trandafirilor. Se presupune că una din multele grupări specializate în clonarea cardurilor din Bacău ar fi instalat o instalație artizanală care a citit datele de pe cardurile celor care l-au utilizat iar datele ar fi putut să fie vândute pe Dark Web. Bacăul, capitala carderilor Bacăul este cunoscut pe plan internațional pentru falsificatorii de carduri. Încă din 2009, germanii erau îngrijorați de fenomenul furturilor din ATM-uri și de faptul că cei mai mulți hoți sunt din Bacău, România. “Mulți [din hoții din bancomate] vin din regiunea Bacăului” – a spus Hajo Hackin investigator șef al Poliției din Mönchengladbach. “S-ar putea crede că modificarea ATM-urilor este o disciplină școlară”. Un an mai târziu, presa olandeză numea Bacăul – “Skimcity”, adică orașul skimmerilor, al hoților din bancomate: “Skimmerii vin de cele mai multe ori din România, în special din municipiul Bacău, cunsocut sub numele de Skimcity”. În 2013, publicația britanică The Sun a descris orașul nostru ca fiind capitala internațională a hoților din bancomate, orașul a cărui economie se bazează pe banii proveniți din skimming și care are străzile pline de mașini de lux, cumpărate cu banii furați de pe carduri. Pentru a nu fi victimă a infracțiunilor de tip skimming, POLIȚIA ROMÂNĂ vă recomandă: Nu lăsaţi la vedere chitanțe, facturi sau alte documente care conțin informații despre cardul dumneavoastră bancar! Anunțați imediat banca dacă vă schimbați datele personale (adresa, număr de telefon, etc.). Dacă vi se blochează cardul în bancomat, nu cereți și nu permiteți ajutorul nimănui și mai ales, nu spuneți nimănui PIN-ul! Nu permiteți nimănui să stea aproape de dumneavoastră atunci când introduceți PIN-ul! Acoperiți tastatura cu mâna în momentul formării codului PIN și verificați autenticitatea fantei în care se introduce cardul bancar. Posesorii de carduri trebuie să verifice dacă pe tastatura originală a bancomatului nu a fost aplicată o tastatură falsă, care permite reținerea codului PIN introdus. Înainte de a efectua orice operațiune de extragere de numerar, este bine ca utilizatorii să tragă ușor de tastatura bancomatului. În cazul în care aceasta este falsă, se desprinde. Un alt indiciu asupra falsității tastaturii este aspectul tastei cu nr. 5. Dacă este originală, tasta 5 prezintă o ușoară denivelare, în timp ce pe tastatura falsă este perfect netedă. 98 SHARES Share Tweet

