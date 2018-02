Aflat în ,,conservare” vreme de patru ani, Compartimentul Balneofizioterapie (B.T.F.) de la Spitalul Buhuși a devenit din nou funcțional. Acum nu mai există nicio secție, niciun compartiment sau vreo structură care să nu fie funcționale. Amenajat la subsolul spitalului, compartimentul B.T.F. dispune de spații suficiente pentru accesul la proceduri precum magnetodiafex și unde scurte, bioptrom și B.T.L., băi galvanice și presoterapie, dar și cabinete de consultații și kinetoterapie. Serviciile medicale sunt asigurate de către un medic specialist, un kinetoterapeut și trei asistenți medicali. Dr. Mouhannad Toron, managerul instituției, ne-a precizat că aici sunt asigurate următoarele servicii medicale: galvanizare; băi galvanice; T.E.N.S.; TRABERT; curenți diadinamici; interferențial; ultrasonoterapie; unde scurte; magnetodiaflux; masaj; laser; bioptrom. Pentru o procedură, tariful este de 10 lei, cu excepția masajului (15 lei). Pot fi oferite și pachete a câte patru proceduri, vreme de zece zile, costurile fiind cuprinse, în funcție de natura procedurilor, între 150 și 300 de lei. Compartimentul B.T.F. este deja luat cu asalt de către pacienți. Adresabilitatea ridicată nu este întâmplătoare. Totul este nou: de la zugrăveli până la mobilier și o bună parte a aparaturii. Personalul medical se comportă la standardele unei instituții… private cu ștaif. 0 SHARES Share Tweet

