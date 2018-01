– parcarea autoturismelor în locuri nepermise a determinat anul trecut autoritățile locale să dispună montarea unor separatoare de sens pe scuarul din imediata vecinătate a statuii lui Ștefan cel Mare – o vreme, măsura a dat rezultate fluidizând traficul, însă, o dată cu ninsorile balizele respective au devenit incomode pentru utilajele de deszăpezire Municipalitatea băcăuană a decis în urma discuțiilor purtate cu operatorii care fac deszăpezirea în acest an, să elimine pe durata sezonului rece balizele. Decizia a venit după ce s-a constatat că balizele respective stânjeneau trecerea utilajelor care se ocupă cu îndepărtarea zăpezii și împrăștierea materialului antiderapant. Primele balize eliminate au fost cele din zona cunoscută de băcăuani sub numele de „La ciupercuțe”. La scurt timp, autoritățile locale au dat dispoziție să fie ridicate și delimitatoarele de pe strada Nicolae Bălcescu, din același motiv. Reamintim că separatoarele de sens au fost montate în această zonă în toamna anului trecut. Șoferii care aveau de rezolvat diferite probleme fie la birourile din clădirea Buena Vista sau la Catedrala „ Înălțarea Domnului”, obișnuiau să-și lase mașinile pe scuarul hașurat aflat în mijlocul intersecției, loc în care parcarea este interzisă. În ciuda imobilizării roților și a amenzilor practicate de agenții Poliției Locale, conducătorii auto parcau în continuare mașinile în locul amintit. În urma consultării factorilor decizionali, primăria a dispus montarea separatoarelor de sens. Traficul a fost fluidizat, șoferii comozi și-au păstrat banii în buzunar, iar circulația a căpătat un alt sens în intersecția de la statuia lui Ștefan cel Mare. În ceea ce privește balizele de „La ciupercuțe”, încă de la montarea lor, au existat destule voci care le-au contestat utilitatea în zona respectivă. „Balizele respective au fost înlăturate temporar, după consultarea cu operatorii. Aceștia au spus că ar fi bine ca în sezonul rece să nu fie amplasate balizele, deoarece încurcă procesul de deszăpezire. După această perioadă, cel mai probabil, vor fi reamplasate în aceleași zone” – a declarat Dragoș Ștefan, viceprimar municipiul Bacău. 3 SHARES Share Tweet

