– municipalitatea a ajuns la concluzia că balizele provizorii din zona Policlinicii Vechi încurcau circulația, de aceea s-a renunțat la ele În zona cunoscută ca fiind „La Ciupercuțe” erau amplasate balize provizorii care aveau ca principal scop delimitarea sensurilor de mers. Decizia a fost luată pentru fluidizarea traficului și disciplinarea conducătorilor auto, mai ales că și acel tronson de drum din centrul Bacăului este unul foarte tranzitat. Zilele acestea, acele delimitatoare au dispărut. De ce? Ne explică chiar primarul municipiului Bacău. „Am încercat o soluție pe baza recomandărilor făcute de Poliția Rutieră, nu a fost decizia noastră, noi suntem doar administratorii și ni se recomandă ce și cum să facem. Am renunțat la acele balize pentru că încurcau circulația. S-a sesizat acest lucru când s-a făcut curățenie în oraș. Se pare că nu a fost cea mai bună soluție amplasarea balizelor în acea zonă. Ne gândim deja la alte variate, dar nu știm încă exact care vor fi acestea. Propriu-zis balizele, în sine, sunt o soluție temporară, ele având rolul de a delimita zona pe o perioadă scurtă de timp.”

