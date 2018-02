Atmosfera de poveste, cu pomi încărcați cu zăpadă, cu mașini îngropate în zăpadă, cu bănci acoperite de nea, cu alei înguste pe care și-au lăsat amprenta pașii grăbiți ai copiilor în drumul lung spre școală, toate aceste repere hibernale ne-au întors pe toți cu gândul la sărbători. Mergând spre serviciu, chiar am auzit în preajma mea persoane care spuneau că o astfel de zăpadă ar fi fost potrivită de Crăciun. Cine știe, dacă va continua să ningă zilele acestea, fiecare dintre noi poate reedita sărbătorile în stilu-i caracteristic. Tabloul alb e bucurie în zonele mai puțin umblate, în cartierele mărginașe ale orașului, acolo unde autoutilitarele nu au prea intrat să deszăpezească. Cum ieși la șoselele principale, albul zăpezii se murdărește, sarea și nisipiul împrăștiat și-au îndeplinit deja rolul și au topit mare parte din precipitații. Pe șosele, mașinile circulă în condiții bune, de iarnă, însă, pietonii resimt cel mai mult efectele zăpezii în Bacău. Nu toate trotuarele au văzut lama vreunui utilaj de deszăpezire sau lopețile angajaților de la primărie. 1 of 22 Cel mai dificil pentru pietoni este să traverseze strada pentru că apa rezultată din topirea zăpezii le face imposibil accesul spre trotuarul celălalt. Cine nu vrea să riște să ia apă la picioare este nevoit să ocolească zeci de metri bălțile imense pentru a găsi locul potrivit pentru o traversare în siguranță. În rest, utilajele de deszăpezire sunt la lucru. 34 SHARES Share Tweet

