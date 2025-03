Bacăul, oraș de Divizia B spre C

În cazul în care tăierea de buget cu 50 la sută pentru CSM Bacău va fi aprobată de Consiliul Local, clubul municipalității va trebui, printre altele, să retragă echipa de handbal masculin din Liga Zimbrilor. În felul acesta, pentru prima oară în istoria sa post-decembristă, județul ar rămâne fără absolut nicio reprezentantă în primul eșalon la sporturile de echipă: handbal, volei și fotbal

Trist, dar al naibii de adevărat: Bacăul a ajuns un oraș de mâna a doua. Dacă nu chiar a treia! Cel puțin în sport. O spune- cu un oftat- statistica. Și o poate decreta- ca o condamnare- bugetul previzionat pe 2025 de administrația Viziteu pentru clubul municipalității, CSM Bacău. Ce spune statistica? În actualul sezon competițional, 2024-2025, Bacăul numără o singură reprezentantă în prima ligă în ceea ce privește sporturile de echipă: formația de handbal masculin CSM Bacău. În rest, patru echipe de eșalon secund (cele de handbal feminin Știința și CSM Bacău și cele de volei masculin și feminin ale Științei) și trei grupări ce activează în liga a treia la fotbal: FC Bacău, CSM Bacău și Aerostar. Și pentru că oricând e loc de mai rău, unica prim-divizionară, cea de handbal masculin CSM Bacău, riscă să dispară și ea de pe prima scenă. Ce o poate condamna? Proiectul de buget al CSM Bacău, unul de avarie, redus cu nu mai puțin de 50 la sută, care va ajunge azi pe masa consilierilor locali. Dacă această înjumătățire va primi girul Consiliului Local Bacău, CSM Bacău va spune, fără doar și poate, „adio” Ligii Zimbrilor. Și nu la finalul sezonului, ci acum, în plin campionat pentru că altfel, continuând să suporte cheltuielile echipei de handbal dintr-un buget-liliput (în jur de șase milioane de lei pentru întreaga activitate sportivă a anului 2025), clubul s-ar trezi în incapacitate de plată cel târziu în luna iulie, văzându-se astfel nevoit să-și închidă toate secțiile! Mai mult: handbalul masculin nu va avea bani nici măcar pentru o echipă de seniori de Divizia A, ceea ce ar îngusta orizontul de așteptare al celor aproximativ 80 de handbaliști juniori ai CSM Bacău. Și mai departe: pe lângă handbal, ar urma să fie trasă pe linie moartă și divizionara C de fotbal a clubului. La fel ca în situația handbalului, redimensionarea secției de fotbal va afecta și cei peste 150 de copii și juniori ce activează la grupele Under ale „CSMeilor”. Sigur, aceste variante de lucru vor trebui dezbătute de Consiliul de Administrație al CSM Bacău, organismul care, începând de anul acesta, a preluat conducerea pe fondul schimbărilor de ROF menite să limiteze rolul decizionar al directorului Adrian Gavriliu. Dar, în lipsa unui cunatum financiar adecvat pus la dispoziție de municipalitate, Consiliul de Administrație al CSM Bacău nu va avea nicio șansă de a salva handbalul și fotbalul. Iar retragerea echipei de handbal masculin din Liga Zimbrilor- o retragere certă pe fondul acestui buget XXS, indiferent că ea va surveni în aprilie sau cel târziu mai- ar face ca nu numai municipiul Bacău, ci întreg județul să rămână, pentru prima oară în istoria post-decembristă, fără absolut nicio reprezentantă în primul eșalon la sporturile de echipă: handbal, volei și fotbal! Și să ajungă direct în coada Moldovei. Adăugând și problemele grave de infrastructură sportivă, capitol la care rivalizăm cu Ucraina în vreme de război fără să ne fi atacat rușii (amintim doar de ruina în care se află de peste un deceniu stadionul „Municipal”), este clar că despre Bacău nu se poate vorbi decât ca de un oraș de Divizia B spre C. La fel de adevărat este că, deși cumpătată până la zgârcenie cu sportul, actuala administrație risipește, în schimb, sume demne de Champions League pentru chirii, utilități, proiecte nerealiste și studii de fezabilitate. Iar asta, din nefericire, e și mai trist!

Bacăul sportiv, de A, B și C, la Razele X

Handbal masculin

CSM Bacău- Liga Zimbrilor . În ciuda unui buget inferior multor rivale, „CSMeii” au încheiat sezonul trecut pe locul 6 în campionatul primei ligi: cea mai bună clasare din istoria clubului. Situată, după 20 de etape, pe poziția a opta în actuala ediție, echipa are susținerea unui public care a umplut efectiv Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” la precedentul joc de acasă, cu HC Buzău 2012. Și, în mod cert, la fel o va face și la următorul meci, cel de duminică, 30 martie, contra Stelei. Mai ales că ar putea fi și ultimul!

Handbal feminin

CSM Bacău- Divizia A . Înscrisă, în urmă cu trei sezoane, în liga secundă, echipa a încheiat sezonul regulat al actualei ediții pe locul 5 în Seria B. Din cauze economice și având în vedere că prezența în play-out este considerată, conform Federației, una facultativă, formația a fost trasă pe linie moartă. Probabil defintiv.

CS Știința Bacău- Divizia A . Din fosta câștigătoare a Cupei Cupelor din 1989 și multipla campioană a României (ultima dată în 1992), a rămas, practic, doar numele: Știința. Anul acesta, Știința a încheiat sezonul regulat al eșalonului secund pe penultimul loc, cu o singură victorie (prima în campionat după ani de secetă!) și este una din cele două grupări, alături de Neptun Constanța, care a decis să continue în play-out-ul Seriei B. Gruparea clubului universitar băcăuan are, totuși, meritul că ține capul deasupra apei și oferă tinerelor handbaliste locale șansa de a evolua și la nivel de senioare.

Volei feminin

CS Știința Bacău- Divizia A2 . Cea mai glorioasă echipă a Bacăului de după 1989 a devenit, după dispariția inegalabilului Florin Grapă, doar o umbră. La fel ca și surata sa de la handbal fete, de altfel. Retrogradate stagiunea trecută în liga a doua după un parcurs dezastruos (25 de înfrângeri, toate cu 3-0!), voleibalistele băcăuane (locul 2 în faza 1 a Seriei de Est a actualei ediții de A2), nu dispun de o situație financiară care să le permită să tragă speranțe la o revenire acolo unde, decenii la rând, a strălucit numele Științei.

Volei masculin

CS Știința Bacău- Divizia A2 . Același destin cu al fetelor: în A2 din lipsă de bani. Cu o deosebire: dacă sezonul trecut echipa de volei feminin a retrogradat din prima ligă, în schimb cea de volei masculin a promovat în A1. Numai că, în absența unui buget pe măsură, gruparea masculină a Științei nu s-a mai aliniat la startul campionatului de primă ligă, rămânând la nivel de A2, acolo unde acum ocupă penultimul loc în Seria de Est.

Fotbal

FC Bacău- Liga 3 . Este principalul-far al fotbalului băcăuan. Unul cu posibilități de a lumina, din vară încolo, în Liga 2. Clădit de Cristi Ciocoiu de la zero, sub forma unei Academii, în toamna lui 2014, acest proiect este unul cât se poate de viabil din toate punctele de vedere. Inclusiv al bazei de antrenament. Majoritatea grupelor Under se regăsesc pe locuri fruntașe la nivel de Elite (nu întîmplător în 2024, Academia FC Bacău a fost clasificată a 16-a de FRF în ierarhia celor 124 de cluburi din țară la nivel de copii și juniori), jucătorii tineri bifează convocări la nivelul echipelor reprezentative, iar echipa de seniori domină Seria 1 din Liga 3 (locul 1 în play-off), fiind principala candidată la promovarea în liga a doua.

CS Aerostar – Liga 3 . Cel mai longeviv club fotbalistic al Bacăului face din stabilitate (financiară și sportivă) principalul său atu. După cele două experiențele negative la nivel de eșalon secund (2018-2019 și 2020-2021), Aerostar preferă să se focuseze pe Liga 3, acolo unde, cu un lot foarte tânăr, format în marea sa majoritate din elemente locale de perspectivă, este una din frumoasele realități ale play-off-ului Seriei 2.

CSM Bacău- Liga 3 . În ciuda numeroaselor probleme (lot reconstruit cu mare întârziere și aproape totalitate vara trecută, lipsa condițiilor de pregătire și, nu în ultimul rând, lipsa banilor), CSM Bacău a reușit să țină steagul sus. Și să obțină calificarea în play-off-ul Seriei 1. Din păcate, viitorul nu anunță nimic bun pentru echipa municipalității. Cu bugetul clubului înjumătățit, „CSMeii” au șanse aproape nule de a continua, din vară încolo, în eșalonul al treilea.