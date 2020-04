Pentru ca aceasta să se întâmple, se străduiesc, zi de zi, gospodarii care lucrează la Direcția de Salubrizare, Agrement și Parcuri, din cadrul Primăriei Municipiului Bacău. Cel care se ocupă de coordonarea activității de salubrizare și siguranță a cetățenilor este directorul Marcelin Șolot. Are multă experiență în domeniul administrației publice, dar puțin timp liber. Au sunat multe telefoane până am reușit, cu masca pe față, să ne întâlnim.

„Acum, din cauza coronavirusului, 80% din activitatea serviciului nostru este alocată activităților de prevenire a îmbolnăvirilor. O mare parte dintre muncitorii noștri participă și ajută, în colaborare cu cei de la Serviciul de Sănătate Publică, la dezinfecția scărilor de bloc și a aleilor. Vă dați seama cât efort. Sunt 3.700 de scări în oraș. Parcurile, chiar dacă nu sunt circulate, le dezinfectăm o dată pe săptămână. Avem patru mașini care zilnic spală trotuarele. Două care merg pe străzi. Se lucrează și cu echipe, în schimbul de noapte. În ce privește profilul nostru de activitate, ne descurcăm, zic eu, onorabil. Finalizăm perioada de curățare și întreținere a pomilor. Avem multe solicitări, din partea cetățenilor, de a îndepărta acei arbori uscați sau care prezintă pericol de prăbușire în cazul unor situații meteo nefavorabile. Împreună cu ROMSILVA, am identificat în jur de douăzeci și cinci de astfel de pomi, pentru a primi autorizația să fie tăiați. Am profitat de faptul că iarna a fost blândă și am avansat cu toaletarea gardurilor vii. S-a luat o decizie, de comun acord cu președinții asociațiilor de proprietari, ca să le coborâm pe toate la o înălțime de șaptezeci de cm. Chiar dacă unii locatari au fost nemulțumiți, am înlăturat acele garduri metalice, inestetice, confecționate din tot felul de fier-beton. Începând de marți, ne-am apucat de cosit iarba dintre blocuri. Nu este atât de mare, pentru că seceta a influențat și creșterea ei. Văruim și pomii. Anul trecut am avut, alături de noi, foarte mulți voluntari. Acum, nu se mai poate. Pe lângă activitățile curente, defrișat, udat, tuns gazon, măturat, am amenajat cu flori scuarele și sensurile giratorii. Pe lângă cele amenajate deja, am mai stabilit încă nouă zone, cu precădere la intrările și ieșirile din oraș, pe care vrem să le aducem la un standard cât mai înalt, din punct de vedere estetic.”

Marcelin Șolot, directorul Direcției de Salubrizare, Agrement și Parcuri Bacău