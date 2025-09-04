Bacăul, capitala tinereții și a credinței: peste 1000 de participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși

Municipiul Bacău a devenit marți capitala tinereții și a credinței, găzduind Întâlnirea Tinerilor Ortodocși (ITO) – Bacău 2025, un eveniment de anvergură care a adunat peste 1000 de participanți din întreaga eparhie. Sub genericul „Credință și cultură pentru o generație cu rădăcini”, tinerii au trăit o zi plină de comuniune, rugăciune și cultură, desfășurată în mai multe locații din municipiu.

Ziua a debutat cu Sfânta Liturghie oficiată simultan în 15 biserici din oraș, urmată de ateliere duhovnicești și de mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a chemat tinerii la responsabilitate și statornicie în valorile credinței.

În a doua parte a zilei, accentul a căzut pe activitățile educative și formative. Universitatea „Vasile Alecsandri”, Agricola Internațional și Casa Sterian au găzduit conferințe, expoziții și prezentări susținute de ierarhi, profesori universitari și specialiști, între care Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, pr. conf. univ. dr. Cezar Hârlăoanu și pr. lect. univ. dr. Petru Cernat. În paralel, Biblioteca Județeană, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii „Ion Borcea”, Centrul de Cultură „George Apostu” și Casa Memorială „George Bacovia” au oferit tinerilor experiențe interactive menite să îmbine educația cu recreerea.

Seara, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, evenimentul s-a încheiat cu un spectacol cultural-artistic susținut de Ansamblul de percuție Spirit, trupa MB Project și Ansamblul folcloric profesionist „Busuiocul”. În fața celor peste 1000 de tineri, pe scenă au urcat și Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Preasfințitul Părinte Teofil, precum și reprezentanți ai autorităților locale – Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, și primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

„Fiți ancorați în tradiție și cultură, dar deschiși provocărilor lumii contemporane, devenind mărturisitori ai credinței prin faptele voastre”, a fost îndemnul Înaltpreasfinției Sale către participanți.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși – Bacău 2025 a fost organizată de Protoieria Bacău, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, și cofinanțată de Consiliul Județean Bacău prin programul de finanțări nerambursabile. Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor implicați – preoți, profesori, voluntari și parteneri instituționali – subliniind că evenimentul a confirmat încă o dată rolul Bacăului ca spațiu în care credința și cultura se împletesc în sprijinul tinerei generații.