Bacăul accelerează în topul salarial al Moldovei: industria trage județul înainte

Bacăul își consolidează poziția de al doilea cel mai bine plătit județ din regiunea Nord-Est, cu un câștig salarial mediu brut de 8.593 de lei în luna septembrie. Deși rămâne cu 485 de lei sub media națională, județul marchează o evoluție stabilă față de perioada precedentă și își menține ascensiunea pe harta economică a Moldovei.

Creșterea față de august este de 5,3%, iar comparativ cu septembrie 2024, salariul brut înregistrează o majorare reală, semn că economia locală se stabilizează după un an cu provocări multiple.

Industria – motorul care împinge înainte întreg județul

Cel mai bine plătit sector rămâne industria și construcțiile, unde salariul brut atinge 8.747 de lei, cu mult peste media țării în același domeniu. Bacăul depășește aici chiar și Iașiul, județul-reper al regiunii, poziționându-se ca un pol industrial competitiv la nivel național.

Agricultura – surpriza anului

Un alt sector care atrage atenția este agricultura, unde venitul brut ajunge la 8.319 lei. Creșterea anuală de peste 26% transformă Bacăul în lider regional, peste Iași, Suceava sau Vaslui. Evoluția indică și o diversificare a activităților rurale, dar și o cerere tot mai mare de forță de muncă specializată.

Serviciile – frâna dezvoltării

În schimb, serviciile, deși un sector dominant ca număr de angajați, rămân sub potențial: 8.505 lei, cu aproape 1.000 de lei sub media națională. Aici se regăsește principala vulnerabilitate a județului, într-o perioadă în care economia modernă se sprijină tot mai mult pe IT, consultanță, sănătate și educație.

Cum arată Bacăul în peisajul regional?

Analiza comparativă la nivelul regiunii Nord-Est evidențiază o structură clară:

Iași – 8.841 lei (lider detașat)

Bacău – 8.593 lei

Neamț – 7.168 lei

Vaslui – 6.889 lei

Botoșani – 6.945 lei

Suceava – 6.817 lei

Practic, doar Iașiul depășește Bacăul la nivel salarial, iar diferența dintre cele două județe rămâne relativ redusă. În industrie și agricultură, Bacăul își permite chiar luxul de a trece în față.

Concluzie: un județ în mișcare, cu un motor puternic și o frână vizibilă

Bacăul își confirmă statutul de actor economic important în regiunea Moldovei. Industria și agricultura îl trag înainte, aducând salarii peste media regională, în timp ce serviciile rămân deficitare și sub media țării.

Per ansamblu, județul evoluează, se consolidează și își extinde potențialul, dar pentru a recupera complet decalajul față de media națională este nevoie de investiții consistente în sectoarele moderne de servicii.