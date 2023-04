Bacăul a rămas fără încă un om de legendă: Petru Plăcintă

Era un lord al industriei alimentare și al zootehniei românești. Era un domn, un intelectual rasat, cu o alură distinsă, care apărea mereu în ținute impecabile. A fost un personaj de legendă, așa cum va rămâne perpetuu în conștiința băcăuanilor care l-au cunoscut.

Era un OM: inginerul Petru Plăcintă.

Acum s-a ridicat printre stele, unde sunt sigur că va străluci aparte.

L-am văzut mereu, cum l-au văzut și mulți alții din jurul meu. Cum poți vedea un om de legendă ajuns astfel după o viață dedicată profesiei sale, comunității în care a trăit, României și, nu în ultimul rând, familiei sale.

Numele său este însă legat cel mai mult de avicultura româneasca și de cel mai important pivot al ei, care a fost și a rămas întreprinderea Avicola, apoi compania Agricola Internațional, primul holding din țara noastră, în prezent Grupul Agricola.

Cu aproape zece ani în urmă ziarul Deșteptarea i-a dedicat un supliment de opt pagini, iar onoarea de a-l scrie mi-a revenit mie. Am vrut să refac, din povestiri, chiar cu eroul ei, legenda. Și am stat de vorbă cu Petru Plăcintă de pe la ora 15,00 a unei zile mohorâte de toamnă. Am intenționat un interviu de maxim o oră, dar când m-am trezit din poveste era deja întuneric afară. Nici în camera în care ne aflam n-am sugerat să aprindem lumina. Mi se părea că aș strica vraja care pusese stăpânire și pe povestitor și pe ascultător. Creionam, împreună cu Petru Plăcintă (vorba unui mare istoric român) „o viață de om așa cum a fost”. O viață de legendă.

Dumnezeu să-l odihnească de-a pururi în Câmpiile Sale Elizee, pe care sigur va avea mereu de înnobilat câte ceva!

Vă invităm să citiți un documentar din 2014 despre legenda Petru Plăcintă: