Băcăuanii în vizită la Parlament. O lecție de civism organizată de senatoarea AUR Daniela Ștefănescu

Un grup de peste cincizeci de băcăuani a pășit, zilele trecute, pentru prima dată în Palatul Parlamentului, în cadrul unei excursii organizate de senatorul AUR Daniela Ștefănescu. Vizita a avut scopul de a le arăta alegătorilor cum funcționează mecanismul legislativ al României și cum se iau deciziile care le influențează viața de zi cu zi.

Participanții au fost întâmpinați chiar de senatoarea Daniela Ștefănescu, care le-a vorbit despre importanța transparenței în actul politic și despre nevoia ca oamenii să cunoască instituțiile statului dincolo de ceea ce văd la televizor.

„Mi-am dorit ca oamenii din circumscripția mea să vadă cu ochii lor cum arată locul unde se dezbat legile țării. E important să simtă că vocea lor contează, că Parlamentul nu este o fortăreață departe de popor, ci o instituție care trebuie să fie a tuturor românilor”, a declarat senatoarea.

Excursioniștii au avut parte de un tur complet al Palatului, unul dintre cele mai mari edificii administrative din lume. Un ghid le-a explicat istoria clădirii, etapele construcției și simbolistica arhitecturală, dar și rolul diferitelor săli. Grupul a vizitat sălile de plen ale Senatului și Camerei Deputaților, saloanele de protocol și coridoarele care leagă cele două aripi ale clădirii. Pentru mulți dintre vizitatori, a fost o experiență unică.

„Pentru mine au fost toate la superlativ. Organizarea a fost super. Vizita la Parlament… clădirea este impunătoare. Un ghid ne-a explicat funcționalitatea, am văzut plenul cu parlamentari”, a spus doamna Bejan, una dintre participante. Și Elena Hozit a mărturisit că a fost impresionată de experiență:

„Nu am fost niciodată la Parlament, e prima dată. Ospitalitatea și atenția cu care s-au ocupat de noi mi-a plăcut foarte mult. Ghidul ne-a explicat foarte bine istoria acestei construcții impunătoare. Am participat la o ședință de plen din balcon. Am fost foarte impresionată.” Luiza Udrea a subliniat caracterul inedit al inițiativei:

„Sincer, am fost foarte impresionată. Nu am auzit să facă cineva lucruri de genul ăsta pentru noi, oamenii de rând. Am fost impresionată de primirea călduroasă a doamnei senator Ștefănescu. Clădirea este impunătoare, istoria este interesantă pentru noi, cei născuți înainte de 1989. Este din categoria de văzut o dată în viață. Să beneficiezi de ghid este ceva deosebit. Afli multe lucruri.”

Pentru unii, momentul a avut și o dimensiune emoțională, legată de trecerea timpului și de schimbările din societate. „Este prima dată când am fost. Mulțumim doamnei senator pentru că am văzut Palatul Parlamentului. În 56 de ani este prima dată când îl vizitez. Ghidul ne-a prezentat istoria clădirii, munca care s-a depus la realizarea ei a fost uriașă, nu cred că acum mai putem face așa ceva. Acum nimeni nu mai construiește nimic, bani mulți și pe degeaba! Păcat!”, a spus Viorel Burcă.

Cristinela Șiler a oferit o perspectivă interesantă, amintindu-și că era studentă în perioada în care se turna fundația clădirii: „La Parlament… când se turna fundația eu eram la facultate. Am participat la ședința de grup parlamentar prezidată de domnul senator Petrișor Peiu. La ședința de plen am stat la balcon. Am văzut dezbaterea pilonului II de pensii.”

Excursia s-a încheiat cu un scurt dialog între senatoarea Daniela Ștefănescu și participanți, care au avut ocazia să adreseze întrebări despre activitatea parlamentară și despre modul în care pot transmite propuneri sau sesizări către biroul senatorial.

„Îmi doresc ca astfel de vizite să devină o tradiție. Parlamentul trebuie deschis oamenilor, iar politicienii au datoria de a-i apropia pe cetățeni de procesul decizional. Doar așa putem reclădi încrederea între alegători și aleși”, a concluzionat senatoarea Ștefănescu, în aplauzele celor prezenți.