Băcăuanca Daria Vrînceanu, a treia din lume!

Atleta de 16 ani pregătită de Cristi Nemțeanu la CSȘ- SCM Bacău a stabilit un nou record personal la triplusalt, 12,61 m, care o plasează pe locul 3 mondial indoor la categoria sa de vârstă

A fost un weekend de gală pentru atletismul băcăuan. Și, în special, pentru SCM Bacău. În Italia, Ramona Verman s-a impus la Memorialul „Alessio Giovannini” de la Ancona, câștigând proba de lungime cu o super-săritură, cu precădere pentru această perioadă de început a anului: 6,34 metri. Reușita din Peninsulă a sportivei de 20 de ani antrenate de Aura Balaban și-a găsit un corespondent de seamă în țară. Astfel, la prima (și singura) etapă de Campionat Național Indoor pentru Seniori, U23 și U20 de la București,

Daria Vrînceanu a izbutit un rezultat de senzație la triplusalt, care o plasează pe locul 3 în lume la categoria sa de vârstă- junioare 2! Pe 13 ianuarie, în cadrul la Cupei Bistriței- Memorialul „Nicolae Mihalache”, atleta de 16 ani antrenată de Cristi Nemțeanu la CSȘ și SCM Bacău realiza baremul de participare la Europenele U18 programate în vară, la Banska Bistrica, în proba de triplusalt grație unei sărituri ce a măsurat 12,28 m. O săptămână mai târziu, la București, mezina familiei Vrănceanu a lovit din nou.

Și a făcut-o într-o manieră de-a dreptul impresionantă, trecându-și în cont un 12,61 m. Rezultatul, echivalent cu un nou record personal, i-a adus Dariei locul 1 la U20, locul 3 la U23 și, pe lângă faptul că a devansat-o pe sora sa mai mare, Adnana (19 ani neîmpliniți), autoare a unui 12,58 m, a zguduit și ierarhia mondială a probei la junioare 2. Concret, cu acest 12,61 m, Daria Vrînceanu este a treia din lume la categoria sa de vârstă, fiind depășită doar de australianca Karla Boras (12.74m) și de letona Brenda Dziliana (12.73m).

„Daria continuă să ardă etapele, confirmând talentul, ambiția și volumul de muncă pe care îl depune în mod constant la antrenamente”, a subliniat antrenorul Cristi Nemțeanu, care a avut și alte satisfacții la etapa de Naționale de la București. Astfel, pe lângă reușitele de la triplusalt, Daria Vrînceanu s-a clasat a treia la Tineret și la U20 la lungime, cu 5,16m, în timp ce sora sa, Adnana, în afara locului 2 la triplusalt la U20, a obținut un dublu loc 2 (la Seniori și Tineret) în proba de 200 m.

Last, but not least, Ștefania Zediu și-a depășit, la rândul său limitele. Ștefi a stabilit un nou record personal la proba sa preferată, 400 m, acolo unde, cu timpul de 56,92 s-a plasat a doua atât la Senioare, cât și la Tineret, reușită bifată și la 800 m, unde a urcat pe treapta a doua a podiumului la Senioare și la Tineret. Urmează, la finalul săptămânii, Cupa României, programată tot în Capitală.