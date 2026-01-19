Băcăuan declarat mort de stat, deși este viu: „Administrativ am murit. Practic, respir”

Un caz halucinant de eroare birocratică a fost semnalat în județul Bacău, unde un bărbat a fost informat oficial că figurează ca decedat într-un document emis de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău.

Conform paginii FB Prelungiri, deși este viu, sănătos și activ, Popa Eugen a descoperit că, „pentru statul român”, existența sa s-ar fi încheiat. Anunțul l-a făcut public chiar el, într-un mesaj ironic, dar amar, postat pe rețelele sociale.

„Dragi prieteni, astăzi am aflat că pentru statul român sunt decedat. Oficial. Undeva, într-o bază de date prăfuită, cineva a apăsat un buton și a decis că povestea mea s-a încheiat. Nu știu ce știu ei, dar eu sunt încă aici. Viu. Respir. Merg. Am puls. Chiar și nervi, din belșug”, a scris băcăuanul.

Potrivit acestuia, eroarea pare să fie una pur administrativă, însă consecințele pot fi serioase: imposibilitatea de a beneficia de drepturi, servicii sau relații contractuale, întrucât, în acte, persoana „nu mai există”.

„Probabil nu m-am sincronizat la timp cu sistemul. Sau poate viața mea n-a avut suficiente ștampile, copii legalizate și cozi interminabile. Cert e că, administrativ vorbind, am murit. Practic însă, sunt încă pe picioarele mele”, mai afirmă Popa Eugen.

Mesajul său, devenit rapid viral, scoate în evidență absurditatea și vulnerabilitățile sistemului birocratic românesc, unde o simplă eroare de bază de date poate „ucide” un om fără nicio verificare prealabilă.

Într-o notă de umor negru, bărbatul propune chiar un „pact” cu prietenii săi:

„Când se va întâmpla cu adevărat, vă propun un pact de prietenie: să ținem secretul. Să nu ne grăbim să anunțăm statul. Să-l lăsăm să afle ultimul, din greșeală sau din întâmplare.”

Până la clarificarea situației și corectarea documentelor oficiale, Popa Eugen se definește drept „un decedat funcțional”, o formulare care rezumă perfect paradoxul în care se află.

Deocamdată, DGASPC Bacău nu a oferit un punct de vedere public cu privire la acest caz. Rămâne de văzut cât de rapid poate statul român să „învie” un cetățean pe care l-a declarat mort dintr-o simplă eroare administrativă.