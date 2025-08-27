Bacău: Trafic rutier restricționat și modificări în circulație în mai multe zone din oraș

Primăria anunță că, începând din această seară, traficul rutier pe Strada George Bacovia va fi închis până la începerea noului an școlar, pentru schimbarea magistralei de gaz. Șoferii sunt rugați să utilizeze rute alternative.

Tot din această seară începe marcarea tuturor intersecțiilor finalizate în cadrul proiectului SMT, începând cu zona 9 Mai. După finalizarea marcajelor pe Strada 9 Mai, vor fi puse în funcțiune noile semafoare pentru fluidizarea traficului.

De asemenea, până la sfârșitul săptămânii, Strada Ana Ipătescu va deveni sens unic, astfel că nu se va mai putea intra dinspre Strada 9 Mai. Banda stângă spre Ana Ipătescu va fi anulată, iar direcțiile de intrare vor fi:

dinspre Mihai Viteazul spre Strada 9 Mai,

și dinspre Ion Luca spre Strada 9 Mai.

Autoritățile recomandă atenție sporită la semnalizarea rutieră temporară și respectarea indicațiilor pentru a evita incidentele și blocajele în trafic.