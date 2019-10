Duminică, 13 octombrie 2019, la ora 10.30, întreaga comunitate din Bacău se află în mare sărbătoare. Nunţiul apostolic, episcop Miguel Maury Buendia, însoţit de mai mulţi preoţi, va celebra sfânta Liturghie pontificală şi va binecuvânta orga clasică din biserica “Sfinţii Petru şi Paul”, Parohia “Sfântul Nicolae”, Bacău.

După sfânta Liturghie va urma un concert de orgă susţinut de Alexandru Catău, invitat de la Paris. La început va interpreta la orgă chiar nunţiul apostolic.

Programul de concert susţinut de Alexandru Catău:

– J.S. Bach – Preludiu în Mi bemol major BWV 552;

– A. Catău – 3 improvizaţii de caracter;

– C.M. Widor – Simfonia nr. 5 pentru orgă în fa minor: Allegro vivace (p. 1); Allegro cantabile (p. 2); Toccata (p. 5).

Mulţumim tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei orgi clasice, în primul rând credincioşilor care au contribuit cu obolul lor, domnului Ion Bejan care a lucrat timp de 5 ani la această orgă, părintelui Cristian Ignat, profesor la Seminarul din Bacău, care a contribuit la achiziţionarea acestei orgi, şi tuturor celor care au dat o mână de ajutor. Bunul Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi şi toate cântările la orgă să fie ca o rugăciune care să-i binecuvânteze. Pr. Isidor Dâscă, decan de Bacău

Vă invităm la sărbătoarea noastră!

Scurt istoric

Locuitorilor micuţului orăşel Kuppenheim nu le mai era suficientă orga mică, cu două claviaturi manuale. O aveau din anul 1910, scăpând intactă conflagraţiilor mondiale. Şi-au dorit altceva. Au extins balustradele corului şi au dat comandă pentru una acţionată electro-pneumatic. Aşa că au luat hotărârea să cumpere una mai mică, mecanică. Ca să mai recupereze ceva, au scos-o pe cea mare la vânzare. După aproximativ un an de zile, au început demersurile de achiziţionare din partea părintelui decan Isidor Dâscă.

În luna februarie 2014, domnul Ioan Bejan şi părintele Cristian Ignat am ajuns în Kuppenheim pentru a vedea cât de “bătrân” este instrumentul şi am ajuns la concluzia că este un instrument valoros. Demontatul în Germania a început în luna mai, 2014. Componentele importante şi toate mecanismele care trebuiau restaurate au fost aduse la Bucureşti într-un atelier, unde s-a muncit toată vara acelui an. În octombrie s-a început prima etapă în biserica “Sfinţii Petru şi Paul”, aceea de a monta schelele şi de a amenaja locul, iar din ianuarie 2015, au început lucrările.

Orga din biserica “Sfinţii Petru şi Paul” are trei claviaturi. Legătura dintre clape şi ventilul aferent se poate realiza: mecanic (prin pârghii), pneumatic (prin ţevi de presiune, din plumb sau alte materiale), electric (ventilul fiind acţionat de electromagneţi) sau electronic. Această orgă are tractură electro-pneumatică.

Acolo, consola fiind lângă instrument, nu se ridicau probleme tehnice de transmisie. În biserica din Bacău, crescând distanţa, ar fi apărut probleme de întârziere în transmisia electrică analogică. Acest lucru nu ar mai fi ajutat organistul. Dar având în vedere că tehnologia bitului a fost implementată şi în orgă, transmisia prin fibră optică sau sistem wireless este aproape instantanee, pierderea fiind de o milisecundă.

Intrând în pădurea de fluiere, cel mai mare are 5 metri, este din metal, având un diametru de 230 mm, şi frecvenţa de 32 HZ. Cel mai mic fluier are 10 mm, este tot din metal, cu 4 mm în diametru şi frecvenţa de 16.000 HZ. Vibraţia coloanei este de ambele forme: fluiere labiale şi fluiere cu ancie. Deşi faţă de orga demontată din Germania avea un total de 42 de registre sonore, dintre care 8 registre de ancie, cu un total de 2.695 de fluiere, dintre care 132 trecute în prospect, orga montată în Bacău este mult mai mare. Prin extindere au fost adăugate încă 5 registre, între care trompeta spaniolă. Acum, orga are 47 de registre, dintre care 9 de ancie, cu 2.937 de fluiere, 277 în prospect.

