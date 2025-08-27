Bacău: Primăria vrea să știe câte animale de companie are fiecare cetățean și anunță un recensământ în acest sens

Primăria Bacău a anunțat lansarea unui recensământ al animalelor de companie din municipiu, menit să contribuie la reducerea numărului de animale abandonate pe străzi prin controlul reproducerii necontrolate. Decizia a fost făcută publică de primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care a subliniat importanța implicării cetățenilor în acest demers.

Acțiunea va începe la mijlocul lunii septembrie, în cartierele de case, unde echipe formate din polițiști locali și voluntari vor merge din poartă în poartă pentru a întreba locuitorii dacă dețin câini sau pisici și dacă animalele sunt sterilizate. Proprietarii care nu și-au sterilizat animalele vor primi informații despre obligațiile legale și o listă cu asociațiile care pot sprijini financiar procedura, în cazul în care costul reprezintă o problemă.

Toate datele colectate vor fi centralizate într-o bază de date unică, pentru a permite o mai bună planificare a resurselor și a acțiunilor de control, asigurând respectarea legislației. Activitatea va debuta în cartierul Gherăiești, iar locuitorii vor avea și opțiunea de autorecenzare.

Primarul a lansat, totodată, un apel pentru voluntari. Cei interesați pot trimite până pe 7 septembrie un email cu titlul „Voluntar pentru Bacău” la secretariatprimar@primariabacau.ro, indicând numele, prenumele, vârsta și zilele săptămânii în care sunt disponibili, între orele 16:00 – 19:00.

„Împreună putem face o schimbare reală pentru animalele din oraș”, a declarat primarul Viziteu, precizând că, deși există instituții publice care ar fi trebuit să gestioneze această situație, prioritatea în prezent este crearea unui oraș modern, în care cetățenii și animalele de companie să trăiască în armonie.