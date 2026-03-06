Bacău: Jandarmii au marcat Ziua de 8 Martie printr-un gest simbolic pentru colegele din unitate

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău a marcat Ziua Internațională a Femeii printr-un moment dedicat doamnelor și domnișoarelor care își desfășoară activitatea în cadrul unității.

Reprezentanții instituției au transmis un mesaj de apreciere pentru contribuția femeilor din colectiv, subliniind rolul important pe care acestea îl au într-un domeniu în care profesionalismul, devotamentul și spiritul de echipă sunt esențiale.

„Prin munca, energia și echilibrul pe care le aduceți zi de zi în colectivul nostru, contribuiți la consolidarea unei echipe puternice și unite”, au transmis reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.

Cu această ocazie, jandarmii au oferit un gest simbolic colegelor lor, în semn de respect și apreciere pentru activitatea și implicarea de care dau dovadă în cadrul unității.

Mesajul s-a încheiat cu urări adresate tuturor femeilor: „La mulți ani tuturor femeilor!”.