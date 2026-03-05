Bacău: Furnizarea apei potabile întreruptă pe mai multe străzi din cauza unei avarii la rețeaua de distribuție

Furnizarea apei potabile a fost întreruptă joi dimineață pe mai multe străzi din municipiul Bacău, ca urmare a unei defecțiuni apărute la conducta de distribuție de pe Aleea Ghioceilor, au anunțat reprezentanții operatorului de apă.

Potrivit informării transmise, sistarea alimentării cu apă a început la ora 07:00 și va dura până la remedierea avariei. Sunt afectați consumatorii de pe străzile Aleea Ghioceilor, Pictor Aman, precum și parțial de pe Miron Costin, Stadionului și Vișinului, din Bacău.

Operatorul precizează că, după reluarea furnizării, în zona afectată pot apărea temporar fenomene de turbiditate, apa putând prezenta depuneri sau aspect tulbure.

Locuitorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă câteva minute înainte de utilizare, până la limpezirea acesteia. Echipele de intervenție lucrează pentru remedierea defecțiunii în cel mai scurt timp posibil.