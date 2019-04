S-a încheiat o nouă ediție a recitalurilor dramatice, Bacău Fest- Monodrame, organizată de Teatrul Municipal Bacovia și Primăria Municipiului Bacău, faptul remarcabil fiind acela că manifestarea are continuitate și ambiția de a-și ridica nivelul profesionist, de la an la an. Astfel că, în 2019, juriul de selecție (Eliza Noemi Judeu, directoarea teatrului gazdă, și criticul Doru Mareș) și-a făcut bine treaba, cu mici excepții, dar asta se întâmplă la orice festival, pentru că nimic nu este perfect. Am avut, categoric, mult mai multe satisfacții decât mari dezamăgiri, urmărindu-i pe concurenți.

Din cele unsprezece recitaluri, doar 2-3 au fost neconvingătoare, în cazul unei interprete din Serbia, Romana Caran, penibilul și ridicolul fiind fără fisură. Singură ilustrația muzicală rezista din recitalul I love you like a horse, acesta neavând niciun atribut estetic.

În afară de concurenții nominalizați pentru Trofeul Festivalului, și de câștigătorii celorlalte două premii, oferite de actorii teatrului și de liceeni, premii care mi se par întru totul justificate, i-am mai remarcat pe Vasil Duev din Bulgaria (cu un recital pe texte de Charles Bukovski, intitulat Everything on the table), foarte mobil, expresiv, plin de aplomb, pe tânăra actriță din Chișinău, Elena Frunze-Hatman (Jurnalul Annei Frank), plină de avânt poetic și de candoare, pe băcăuanul Dumitru Rusu (cu interesantul recital Bărbați singuri, despre care am scris la premieră), și cam atât.

De astă dată, nu am avut nicio surpriză la nominalizările juriului (unul foarte bun, format din personalități marcante din lumea teatrului), acestea fiind următoarele: Bayasglan Tserendorj (Mongolia) cu I am Edith Piaf, recitalul unei actrițe mature, stăpână pe meșteșug, având, în plus, charismă, Silvia Răileanu (Botoșani), cu o prezență scenică empatică, și o voce caldă, foarte expresivă, calități demonstrate în evoluția ei din recitalul Să nu ne răzbunați și Dana Voicu (București), cu încântătorul, bijuteria de spectacol Îngerul pantofilor (o poveste despre puterea și miracolul iubirii, despre generozitate, în contrast cu meschinăria, cu mercantilismul). A câștigat Dana Voicu, o actriță experimentată, dar care-și păstrează prospețimea, candoarea, uimirea în fața lucrurilor simple, căldura umană, naturalețea, transmise pe tot parcursul recitalului ei, care a cucerit nu numai juriul, ci și spectatorii.

Silvia Răileanu a câștigat atenția și recunoașterea colegilor actori, adjudecându-și premiul onorific „Dinu Apetrei”, în timp ce liceenii au fost cuceriți de dezinvoltura, plasticitatea și „topirea în personaj” a foartei tinere interprete de la Petroșani, Irina Bodea Radu, cun un recital pe texte de Aglaja Veteranyi, cu titlul Aglaja și dumnezeul ei din mămăligă , conferindu-i Premiul „Ștefan Iordache”.

Cred însă că punctul forte al actualei ediții a Bacău Fest-Monodrame a stat în altă parte, în recitalurile extraordinare, care au adus la Bacău actori de prim rang, vedete ale teatrului românesc de la ora actuală, vedete în sensul bun al cuvântului. I-am văzut, astfel, pe Marcel Iureș și Florin Piersic jr. în Stage Dogs (un spectacol memorabil, o întâlnire de zile mari între doi creatori autentici de teatru, originali, puternici), pe Mentor Zymberaj din Kosovo (cu The dreams of Hamlet), pe Alexandru Repan, într-o emoționantă confesiune, și de temperatură intelectuală, în secțiunea Mărturisiri, pe Maia Morgenstern (ardentă, expresie a tragismului în Janka, Teatrul Evreiesc de Stat București) și pe Rodica Mandache (București) în Republica Melania, actrița având, poate, cea mai caldă primire din parte publicului băcăuan, cu un recital pe teme foarte sensibile (venind din Basarabia), de un extraordinar firesc, umor popular, fără nimic sofisticat, simplu, mergând direct la inimă.

Bine gândit, ca o manifestare complexă, cu mai multe secțiuni, Festivalul băcăuan a avut și workshop-uri, ateliere (concretizate prin demonstrații, prin înfățișări la public), coordonate de regizori invitați, din Rusia și din Albania, Alexander Agarov și Ilir Dragovoja, apoi colocvii interesante, dezbateri cu teme la zi, despre revistele de teatru din România, de pildă, despre regia de teatru, lansări de carte și spectacole-lectură (cu trei texte foarte interesante și de mare actualitate problematică), expoziții, conferințe, evenimente conexe (cu invitați de renume) coordonate și moderate de criticul de teatru Doru Mareș.

Actuala ediție a Bacău Fest-Monodrame a avut un program inteligent gândit, de mare deschidere, cu secțiuni ofertante, a fost bine mediatizat, deși perioada (în timpul sărbătorilor pascale sau a pregătirii acestora) în care s-a desfășurat nu a favorizat afluența de public.

Cei care au venit la teatru însă, și la celelalte evenimente s-au bucurat de prețioase clipe de artă adevărată și de întâlniri admirabile, ceea ce nu-i puțin lucru. Așa că, așteptăm, cu încredere și nerăbdare, ediția viitoare!