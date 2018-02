Constantin Scripat (PMP) ar putea rămâne fără funcția de viceprimar al Bacăului în urma votului de astăzi, din consiliul local. Pentru a patra oară, votul prin care Societatea de Servicii Publice (SSP) urma să primească în administrare domeniul public și privat al orașului a căzut. De data aceasta, s-au abținut de la vot, alături de consilierii PNL, și consilierii PMP, care făceau parte din coaliția majoritară. Cei 11 consilieri PSD + ALDE au votat toți “pentru”, însă proiectul avea nevoie de 13 voturi favorabile. Ca urmare, este foarte posibil ca, în curând, să se schimbe unul dintre viceprimari. Constantin Scripat a obținut funcția de viceprimar ca urmare a celor două mandate cu care PMP a participat la constituirea coaliției majoritare. Abținerea de la vot a consilierilor PMP echivalează cu un vot împotrivă pentru coaliția majoritară. Primarul Cosmin Necula a declarat pentru Deșteptarea că este foarte posibil ca viceprimarul Scripat să fie schimbat deoarece nu poate fi acceptată o asemenea poziție politică. Constantin Scripăț a afirmat încă de la ședința trecută că își asumă responsabilitatea pentru consecințele votului. 26 SHARES Share Tweet

