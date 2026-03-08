Bacău: Aproape 900 de elevi de clasa a V-a primesc burse de merit în anul școlar 2025–2026

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău a finalizat centralizarea datelor privind acordarea burselor de merit pentru elevii de clasa a V-a, stabilind lista beneficiarilor pentru anul școlar 2025–2026.

Potrivit reprezentanților instituției, 899 de elevi de clasa a V-a din județ vor beneficia de burse de merit. Listele au fost stabilite în luna ianuarie, iar plata burselor a început din februarie și va continua până la finalul cursurilor din anul școlar în curs.

Conform metodologiei-cadru privind acordarea burselor școlare, bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a sunt stabilite pe baza rezultatelor obținute în primele două module de învățare din anul școlar. Media se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale și fără rotunjire, a tuturor notelor obținute la disciplinele studiate în această perioadă.

Regulile prevăd că bursele se acordă pentru minimum 15% dintre elevii fiecărei clase, dar și tuturor elevilor care obțin o medie de cel puțin 9.00. În situația în care procentul de 15% nu include toți elevii cu astfel de rezultate, lista beneficiarilor este extinsă pentru a-i cuprinde și pe aceștia.

La nivelul județului Bacău sunt acordate, în total, 37.721 de burse școlare, din toate categoriile: burse de merit, burse sociale, burse tehnologice și burse pentru mamele minore. Pentru plata acestora, Ministerul Educației și Cercetării alocă lunar aproximativ 11,3 milioane de lei.

Bursele sunt plătite lunar de către unitățile de învățământ, de regulă în data de 20 a fiecărei luni, pentru luna precedentă. Dacă această dată coincide cu o zi nelucrătoare sau cu o sărbătoare legală, plata se face în ziua lucrătoare anterioară.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Bacău precizează că bursele de merit sunt acordate doar în perioada cursurilor, nu și în timpul vacanțelor școlare.