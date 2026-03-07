Bacău: Aproape 2.000 de cazuri de infecții respiratorii raportate într-o săptămână. Au fost confirmate și cazuri noi de gripă

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bacău a anunțat situația actualizată a afecțiunilor respiratorii și a cazurilor de gripă la nivelul județului, pentru perioada 23 februarie – 1 martie 2026.

Potrivit datelor transmise de instituție, în această perioadă au fost raportate 1.945 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), dintre care 67 au necesitat internare. Cele mai multe îmbolnăviri au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârste între 5 și 14 ani.

În același interval au fost raportate 378 de cazuri de pneumonii și bronhopneumonii, dintre care 116 pacienți au avut nevoie de internare. Cele mai multe cazuri de forme severe s-au înregistrat la grupele de vârstă mici și la persoanele vârstnice.

Reprezentanții DSP Bacău au precizat că, în săptămâna 16–22 februarie 2026, la nivelul județului au fost confirmate și 14 cazuri noi de gripă.

De la începutul sezonului de supraveghere, în județul Bacău s-au înregistrat în total 2.743 de cazuri de gripă de tip A și B, cele mai multe fiind raportate în rândul copiilor și adolescenților.

Potrivit DSP, campania de vaccinare antigripală continuă, iar până în prezent, în județ au fost administrate peste 37.000 de doze de vaccin. Vaccinul antigripal poate fi eliberat prin farmacii, în baza prescripției medicale.

Autoritățile sanitare recomandă populației respectarea măsurilor de prevenție, prezentarea la medic în cazul apariției simptomelor respiratorii și vaccinarea antigripală, în special pentru persoanele din categoriile vulnerabile.