Aerostar a început sezonul de primăvară așa cum l-a încheiat pe cel de toamnă: cu o victorie. O victorie muncită pe un teren dificil -la propriu și la figurat- care îi ține pe „aviatori” sus. Sus, în fruntea Seriei I. Sâmbătă, în runda a 17-a, prima disputată în 2018, băcauanii s-au impus cu 1-0 în fieful revelației Bucovina Rădăuți. Cu șase jucători noi în primul „11” (portarul U19 Potcoavă și jucătorii de câmp Masella, Roșca, Florin Istrate, Căinari și Hurdubei) și cu două modificări de post (Mihălcăhioaie mutat fundaș stânga și Chirilă retras în fața apărării), Aerostar și-a subordonat adversara, care a preferat să mizeze exclusiv pe contraatac. Golul care a decis partida a picat pe final și l-a avut ca autor pe golgheterul Cătălin Vraciu.

În min. 84, atacantul băcăuan a reluat superb din vole cu stângul, din marginea c areului o minge respinsă de fundașii gazdelor în urma unui corner. „E o victorie muncită și meritată. Am întâlnit un adversar îndârjit, care s-a apărat supra-numeric pe un teren foarte prost. Am căutat golul, am avut mai multe ocazii prin Florin Istrate, Masella și Hurdubei și, din fericire, am reușit să tranșm jocul prin reușita lui Vraciu”, a sintetizat antrenorul Cristi Popovici. Tehnicianul băcăuan a mizat pe următoarea formulă de echipă: Potcoavă- Honea, Masella, Mihăeș, Mihălăchioae- Roșca (min. 75 R. Istrate), Chirilă, Fl. Istrate (min. 70 Ichim), Căinari (min. 70 A. Pavel)- Hurdubei (min. 85 Strat), Vraciu.

În zborul sau spre Liga a II-a, Aerostar va întâlni, etapa viitoare, Sănătatea Darabani, formație contra căreia a remizat în tur, în deplasare: 3-3, după ce gazdele conduseseră cu 3-0! E vremea revanșei.

Oțelul se poticnește, Ciucul ridică semne de întrebare

Prima etapă jucată în 2018 în Seria I din Liga a III-a nu a fost lipsită de surprize. Cea mai mare s-a produs la Odorheiu-Secuiesc, acolo unde Oțelul s-a poticnit (0-0), în fața unei codașe care în precedentele 14 jocuri nu obținuse nicio remiză! Pentru a rămâne în secuime, să spunem că surprinzător a fost și modul în care ciucanii de la Csikszereda au câștigat pe terenul „verișorilor” de la KSE Târgu-Secuiesc. La pauză, gazdele conduceau cu 2-0. „Dubla” lui Ababei (’20 și 28) confirma forma bună a KSE-ului. Numai că, la reluare, într-un interval de numai zece minute, Csikszereda a răsturnat rezultatul punctând de cinci ori! Cinci goluri marcate în doar zece minute înseamnă o medie-record, cu o reușită la fiecare 120 de secunde. Merita amintiți și performerii din atacul ciucanilor: Bajko Barna, autorul unei „triple” (’48, ’51, ’58), Fabio Oliverira (’50) și Hodgyai (’58, din penalty). Să vedem cum vor decurge lucrurile runda viitoare, atunci când Csikszereda va primi vizita vecinei de clasament, CSM Roman. Altă mâncare decât gulașul. Sau nu?

Rezultatele etapei a 17-a: CSM Roman- Metalosport Galați 11-0, CSM Pașcani- Sporting Liești 0-1, Odorheiu Secuiesc- SC Oțelul Galați 0-0, KSE Târgu-Secuiesc- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc 3-5 , Bucovina Rădăuți- CS Aerostar Bacău 0-1, CSM Focșani 2007- AFC Hărman 0-1. Sănătatea Darabani a stat, iar meciul Avântul Valea Mărului- Olimpic Cetate Râșnov s-a încheiat cu 3-0 pentru oaspeți, la masa verde, gruparea gazdă retrăgându-se din campionat între tur și retur. În aceste circumstanțe, Avântul Valea Mărului va pierde toate meciurile din retur cu 3-0.

Clasament Seria I

1. Aerostar Bacău 15 10 4 1 39-9 34p.

2. CSM Roman 15 10 3 2 47-16 33p.

3. Csikszereda M.Ciuc 15 10 3 2 35-17 33p.

4. SC Oțelul Galați 15 8 6 1 30-10 30p.

5. Sporting Liești 15 8 3 4 32-14 27p.

6. KSE Tg. Secuiesc 15 7 3 5 42-26 24p.

7. AFC Hărman 15 7 3 5 27-11 24p.

8. Olimpic Cetate Râșnov 15 7 3 5 25-15 24p.

9. Bucovina Rădăuți 15 7 3 5 19-13 24p.

10. CSM Focșani 15 4 6 5 25-19 18p.

11. Sănătatea Darabani 14 4 4 6 28-26 16p.

12. AFC Odorhei 15 3 1 11 24-36 10p.

13. CSM Pașcani 15 3 1 11 19-39 10p.

14. Avântul Valea-Mărului 15 2 1 12 26-43 7p.

15. Metalosport Galați 15 0 0 15 2-126 -6p.

Programul etapei viitoare (sâmbătă, 17 martie, ora 15.00): Aerostar Bacău- Sănătatea Darabani (se joacă vineri, 16 martie, de la ora 15.00), Metalosport Galați- Odorheiu Secuiesc, SC Oțelul Galați- CSM Focșani, AFC Hărman- Bucovina Rădăuți, AFC Hărman- Bucovina Rădăuți, Olimpic Cetate Râșnov- KSE Târgu-Secuiesc, Csikszereda Miercurea-Ciuc- CSM Roman. CSM Pașcani stă, iar Sporting Liești- Avântul Valea Mărului nu se joacă.