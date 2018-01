Un escavator, săpături, aburi și două canale decopertate nu anunță nimic bun pentru consumatorii din spatele Instituției prefectului. Mai exact, pe strada Vasile Alecsandri, nr. 2, în fața scării E, a fost identificată o avarie pe rețeaua de termoficare. „Deocamdată nu s-a decis sistarea agentului termic în zona respectivă. Probabil, se face o prospecție la fața locului pentru a se ști clar unde trebuie intervenit pentru remedierea pierderii din sistem”, declară Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA Bacău. 3 SHARES Share Tweet

