Alcătuirea noului guvern al României, sub conducerea premierului desemnat Viorica Dăncilă și posibila înlocuire a ministrului Transporturilor, Felix Stroe, pune din nou în discuție proiectul Autostrăzii Iași – Bacău – Brașov. Prezent în Onești pe 6 ianuarie, Felix Stroe a dat din nou asigurări că autostrada va fi realizată, pentru că proiectul este prins în Memorandumul de Transport și pentru că finanțarea necesară a fost deja parafată cu instituții financiare internaționale. Dar, recent, la Iași, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor (MT) Cătălin Bălan a infirmat această variantă și a subliniat că Autostrada A8 – Iași – Târgu Mureș are toate șansele. Felix Stroe se află, până marți, 23 ianuarie, într-un scurt concediu de o săptămână. Ministrul l-a susținut pe fostul premier, Mihai Tudose, iar acum se spune că se află pe lista miniştrilor pe care liderii PSD au luat-o în discuţie pentru plecarea lor din guvern. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat că fiecare ministru este atent analizat şi se va lua o decizie în partid. În luna decembrie, la o interpelare a deputatei de Iași, Cosette Chichirău, ministrul a făcut pentru prima dată precizarea clară că susține proiectul Autostrăzii spre Brașov. „Facem autostradă Iaşi – Bacău – Oneşti – Valea Oituzului – Braşov. Este un traseu mult mai uşor de realizat” – a declarat Felix Stroe. Aceasta a stârnit protestele politicienilor ieșeni și nu doar ale acestora, iar Felix Stroe a fost imediat acuzat că apără interese proprii legate de prezența societății RAJA Constanța, pe care a condus-o 14 ani, în județele Bacău și Brașov, dar și alte șase județe din sud-estul țării, unde a preluat administrarea rețelelor de apă și canalizare. Politicienii încep să aibă păreri contrare La ultima vizită în Onești, de Bobotează, Felix Stroe a dat din nou asigurări președintelui Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, și primarului de Onești, Nicolae Gnatiuc, că autostrada va intra în lucru. Și deputatul Dragoș Benea a făcut, în aceeași perioadă, declarații de susținere a proiectului autostrăzii prin Bacău și a punctat că autostrada prin Tg. Neamț – Tg. Mureș este mai scumpă, dar are și probleme cu avizele de mediu, întrucât aceasta ar traversa o rezervație naturală. La recentul CPEx de la Iași, Cătălin Bălan, care coordonează departamentul Fonduri europene din MT a venit, cu un discurs bâlbâit și ușor incoerent, cu altfel de precizări. „Autostrada Iași -Târgu Mureș – a spus secretarul de stat – se face pe bani europeni, iar finanțarea autostrăzii Bacău – Brașov este încă în analiză. În Programul Operațional Regional Structură Mare se găsesc fondurile necesare. În ceea ce privește autostrada prin Bacău, aceasta nu este în competiție cu A8, care are fonduri, ele fiind studiate în perspectiva unor finanțări cu instituții financiare internaționale sau cu parteneriatul public privat”. Cum vedea până acum MT autostrăzile prin Moldova Ministerul Transporturilor anunța, în luna decembrie, că a aprobat Memorandumul privind demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport care urmează a fi realizate în perioada 2018-2027, între care și Sectoarele de autostradă Brașov-Bacău și Pașcani-Iași-Ungheni. Proiectul este inițiat împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Sectoarele de autostradă Brașov-Bacău și Pașcani-Iași-Ungheni (plus podul Ungheni) au o lungime totală de 336,5 km, iar proiectul aferent o valoare totală de 3,080 de milioane de euro. „Memorandumul – spuneau cei din MT – este necesar pentru a oferi stabilitatea abordării strategice în ceea ce înseamnă pregătirea proiectelor de infrastructură de transport în perioada 2018-2027. Proiectele vor primi finanțare din fonduri europene, cât și din fonduri rambursabile de la instituțiile financiare internaționale precum Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Obținerea unei stabilități în abordarea strategică garantează că proiectele odată lansate nu vor mai fi stopate creând premisele implementării rapide a proiectelor”. Valoarea totală a proiectelor prevăzute prin acest Memorandum se ridică la 12,190 de milioane de euro. „A fost aprobat Memorandumul de Transport al României, după ce s-a asigurat finanțarea prin acorduri internaționale, iar tronsonul de autostradă către Transilvania și către Vest va fi pe coridorul Ungheni-Iași-Pașcani-Bacău-Onești-Brașov. L-am întâlnit pentru prima dată pe noul ministru al Transporturilor, la Onești, de la care am înțeles că în problema autostrăzii nu mai poate fi dat nimic înapoi, pentru că sunt semnate acordurile internaționale. Există sursa de finanțare și nimeni nu mai poate modifica ceva”.

